Courtois eist rechtzetting in El País: “Leugens die me beschadigen als professional” XC

26 oktober 2018

19u16 0 Buitenlands Voetbal Thibaut Courtois eist een rechtzetting in El País. De Spaanse krant pakte vandaag uit met een stevige quote van de Rode Duivel in de kleedkamer van Real Madrid. “Dat klopt niet. Dit zijn leugens die me beschadigen als professional”, aldus Courtois, die zich beraadt over juridische stappen.

Coach Julen Lopetegui zit na de tegenvallende resultaten op de schopstoel bij Real Madrid. Antonio Conte en José Mourinho worden als opvolgers genoemd. En volgens El País heeft Courtois in de kleedkamer zijn ongenoegen geuit over de mogelijke komst van de Italiaan of de Portugees. “Ik kan het niet geloven. Ik ben hier de enige die al gewerkt heeft met Mourinho én Conte. Ik ben weggegaan uit Londen, zodat ik dat niet meer hoefde mee te maken. En nu komt Conte of Mourinho hierheen...”, viel in El País te lezen.

Straffe quote, maar volgens Courtois heeft hij dat nooit gezegd. “Ik ontken met klem de informatie die over mij in El País verschenen is”, luidt het op Twitter. “Het zijn leugens die me beschadigen als professional. Ik verwacht een rechtzetting. Ondertussen beraad ik mij over juridische stappen.”

Quiero desmentir rotundamente la información publicada hoy en el @elpais_deportes referente a mi persona. Incluye mentiras que me dañan como profesional y espero una rectificación meditando tomar acciones legales. Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link