Coronavirus houdt Dembélé en Fellaini weg uit China

11 februari 2020

17u55 0 Buitenlands voetbal Het coronavirus en het uitstel van de Chinese competitie hebben ook gevolgen voor de ex-Rode Duivels die er aan de slag zijn. Mousa Dembélé verbleef de voorbije dagen met zijn gezin gewoon in Antwerpen, weg van de gevarenzone.

Voorlopig is Dembélé nog in het ongewisse over wanneer hij weer aan de slag moet. De Chinese overheid laat momenteel niets aan het toeval over. Alle maatregelen zijn getroffen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook via sportmanifestaties. Daarom dat de start van de Chinese competitie, eind deze maand, werd opgeschoven.

Dembélé vertoefde, net als Marouane Fellaini, nooit in de zwaarst getroffen regio. De middenvelder verruilde vorige winter Tottenham voor Guangzhou R&F. De Premier League had zijn tol geëist op zijn spieren en gewrichten. Dembélé, een open geest die graag andere culturen opsnuift, heeft het er nog naar zijn zin. Hij reisde destijds met zijn vrouw en twee kinderen naar het Zuiden, waar het het hele jaar door warm is. “Het is ver weg van mijn familie en vrienden en het is hier erg vochtig, maar dat zijn de enige nadelen”, vertelde hij vorige zomer. “Mijn kinderen amuseren zich. Ze kunnen hier vaak zwemmen. Voor mijn vrouw was het in het begin moeilijk. Ook omdat ze van Londen hield, maar ondertussen heeft ze haar draai gevonden.”

Fellaini van zijn kant is momenteel op oefenkamp in Dubai met zijn club Shandong Luneng.