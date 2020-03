Coronavirus blijft Italië teisteren: bekerclash tussen Juventus en Milan uitgesteld Redactie

03 maart 2020

21u48 2 Buitenlands voetbal Het coronavirus blijft de Italiaanse sportwereld verstoren. Ook de terugwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia tussen Juventus en Milan wordt uitgesteld.

Het is zeker niet de eerste voetbalwedstrijd in Italië die wordt uitgesteld. Afgelopen weekend gingen zes wedstrijden in de Serie A niet door, waaronder de topper tussen Juventus en Inter. Voor Juve is het dus al de tweede opeenvolgende wedstrijd die wordt afgelast.

Juventus en Milan zouden woensdagavond strijden voor een plaats in de Italiaanse bekerfinale. De heenwedstrijd in San Siro eindigde op een 1-1-gelijkspel.

