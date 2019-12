Coole Carlo. Napoli-coach Ancelotti vreest ontslag niet: "Mijn koffer staat altijd klaar” KTH

10 december 2019

06u27 0 Buitenlands voetbal Silvio Berlusconi. Roman Abramovich. Nasser Al-Khelaifi. Florentino Pérez. Uli Hoeness. Aurelio de Laurentiis. Driftkikkers boven hem hebben Carlo Ancelotti - kalme Carlo - amper veranderd. Levensles van een coach op de wip: “Mijn koffer staat altijd klaar.”

Hij heeft er totaal geen controle over. Zijn beroemde wenkbrauw boven het linkeroog stond op de persconferentie constant gespannen omhoog, terwijl de rechter in de ‘normale’ positie stond. De asymmetrie waarvoor Zlatan ooit een uitleg had: “De ochtend voor de titelmatch tegen Lyon (in 2013, red.) stond de wenkbrauw al omhoog. Omdat hij nerveus was. Ik had dat nog nooit gezien. Dus vroeg ik hem: ‘Carlo, geloof jij in God?’ Hij antwoordde ‘ja’, dus stelde ik hem gerust: ‘Dat is goed, want jij gelooft dan in mij.’ De wenkbrauw ging nog meer omhoog. ‘Ibra, je bent een klootzak’, was zijn respons.”

De zenuwen in Napoli staan gespannen. In principe hebben de Italianen aan een punt tegen Genk genoeg om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Champions League, maar de tegenvallende resultaten in de Serie A en de clash tussen spelers en voorzitter, waarin Ancelotti (60) geen partij koos, achtervolgen hem. De echo’s in de wandelgangen vertellen dat Gennaro Gattuso klaar zit om zijn job over te nemen bij verlies.

Divafluisteraar

“Maak je maar geen zorgen”, zei Ancelotti. “Mijn koffer staat altijd klaar. Als trainer kan je die nooit uitpakken. Het maakt me niet bang. Ik ben voorbereid. Ik heb ervaring.” In zijn loopbaan heeft de Italiaan, drie keer winnaar van de Champions League en een van de succesvolste trainers van de 21ste eeuw, genoeg kolerieke en ongeduldige baasjes boven zich gehad.

Luciano Moggi bij Juventus. Berlusconi en Adriano Galliani bij Milan. Abramovich bij Chelsea. De Qatarese bonzen bij PSG. Pérez bij Real. Hoeness en co bij Bayern. Nu de gek De Laurentiis. Ondanks hun grillen heeft Ancelotti zichzelf nooit verloochend. De stille, kalme en empathische leider, die zijn spelers in de eerste plaats als mensen behandelt. Die met grapjes de boel probeert te ontmijnen - zie ook het lachtafereel met Mertens op training.

De divafluisteraar die zijn sterren weet te bespelen. Die van zijn groep in de eerste plaats een familie maakt en hen probeert te beschermen tegen de presidentiële ruis. In Napels heeft vooral zijn voorzitter veel kapot gemaakt. Straks volgt ongetwijfeld het verwijt dat hij te dicht bij de spelers stond. De rustbrenger vertrekt zelden met slaande deuren. “Blijf nederig, blijf jezelf”, laat hij optekenen in zijn businesshandleiding ‘Quiet leadership’, over het winnen van harten, zieltjes en matchen. Er is immers altijd iemand die, los van je talent, klaarstaat om je te ontslaan.