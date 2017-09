Conceiçao maakt grote sier met Porto: Europese kranten lyrisch over ex-speler Standard Valerie Hardie

16u10 0 AFP Buitenlands Voetbal Monaco-FC Porto was dinsdagavond een heruitgave van de finale van de Champions League van 2004: 0-3. Toen stond ene Jose Mourinho aan het roer bij de Draken, nu is dat Sergio Conceiçao. De ex-kapitein van Standard is op zijn 42ste als trainer furore aan het maken en kreeg heel wat lof toegezwaaid voor de zege tegen de CL-halve finalist van vorig jaar.

In Portugal titelde 'A Bola' in grote letters 'Chapeau' op zijn voorpagina: "Fantastische demonstratie van verwoestende Draken tegen de Franse kampioen."



Leonardo Jardim, trainer van AS Monaco, kon het daar alleen maar eens mee zijn: "De nederlaag is makkelijk uit te leggen - Porto was het betere team, ze waren verdedigend en aanvallend agressiever. Porto heeft ons nooit in ons spel laten komen en won 80 procent van de duels. Ze zijn er zelf maar twee of drie keer uitgekomen maar dan waren ze telkens wel levensgevaarlijk."



De Franse sportkrant l'Equipe constateerde net hetzelfde: "De Portugezen domineerden de duels, bleven heel de match overeind, hergroepeerden zich goed bij balverlies, waren slagvaardig in één tegen één situaties en onverzettelijk bij stilstaande fases. Monaco nam nooit de bovenhand op corners of vrijschoppen en hun fysiek onvermogen was om te huilen."



De Spaanse sportkrant Marca vond het opvallend dat topscorer Falcao door Porto onmondig werd gemaakt: "De 'tijger' was niet in staat om te brullen, zijn nagels te tonen of zelfs te bijten. Een goed georganiseerd Porto won."

