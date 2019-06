Commotie op WK vrouwenvoetbal: Kameroen weigert tot twee keer toe verder te spelen, Engeland stoot door XC

23 juni 2019

20u16

Bron: Belga 2 WK vrouwenvoetbal Engeland heeft op het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk de kwartfinales bereikt. De Britse ploeg was in Valenciennes met 3-0 (rust 2-0) te sterk voor Kameroen. Het duel kende een aantal chaotische taferelen. Kameroen reageerde emotioneel op een aantal beslissingen van de arbitrage en vooral de rol van de VAR veroorzaakte veel commotie aan Afrikaanse kant.

Steph Houghton opende in de 14de minuut de score. Ze trof raak uit een indirecte vrije trap, die in het strafschopgebied van Kameroen was toegekend na een onreglementaire terugspeelbal op de keepster. Op slag van rust verdubbelde Ellen White de marge met een treffer die de arbitrage aanvankelijk afkeurde wegens buitenspel. Na interventie van de VAR werd de treffer alsnog toegekend. Speelsters van Kameroen reageerden boos op die ingreep en besloten pas na een protestactie van enkele minuten het duel te hervatten.

Kort na de rust verloren de Afrikaanse speelsters opnieuw hun zelfbeheersing. De VAR keurde een doelpunt van Ajara Nchout af wegens buitenspel. Ook die beslissing veroorzaakte grote woede bij Kameroen en met name Nchout viel bijna niet te kalmeren. Na enig oponthoud hervatte het geëmotioneerde Kameroen de wedstrijd en na eerst nog enkele grote kansen te hebben gemist, gaf de Afrikaanse ploeg zich na het doelpunt van Alex Greenwood gewonnen.

In de kwartfinales treedt Engeland donderdag in Le Havre tegen Noorwegen aan. Op het vorige WK, in 2015 in Canada, veroverden de Engelse vrouwen brons.