Colombia wint voor het eerst in twaalf jaar van kansloos Argentinië Redactie

16 juni 2019

04u51

Bron: AD 0 Copa América Argentinië verkeert al na de eerste wedstrijd op de Copa América in crisis. In de Arena Fonte Nova van Salvador verloor de ploeg van Lionel Messi zaterdagnacht kansloos met 2-0 van Colombia.

‘Slechter is onmogelijk’, kopte de Argentijnse sportkrant Olé meteen na de desastreuze wedstrijd op de website. Een slechtere start van de Zuid-Amerikaanse titelstrijd is inderdaad nauwelijks denkbaar voor Argentinië, dat na het ook al mislukte WK van vorig jaar onder interim-coach Lionel Scaloni in een renovatieproces zit.

De Colombiaanse invaller Roger Martínez, al na een kwartier in het veld gekomen voor de geblesseerde Luis Muriel, zette zijn ploeg twintig minuten voor tijd met een daverende knal op een verdiende voorsprong. James Rodriguez bereikte hem met een magnifieke pass, die de Argentijnse verdediging open spleet. Daarna kwam de aanvaller van het Mexicaanse Club América vanaf de linkerflank naar binnen en joeg de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied snoeihard in de verre hoek achter de Argentijnse doelman Franco Armani.

In de slotfase scoorde Colombia opnieuw, na een flitsende aanval die begon bij Martínez. Hij stuurde Jefferson Lerma de diepte in en diens afgemeten voorzet werd door spits Duvan Zapata van dichtbij hard en hoog achter Armani gewerkt. De aanvaller was ondanks zijn goede seizoen bij het Italiaanse Atalanta niet gestart in de basisopstelling, maar had kort voor zijn goal Radamel Falcao vervangen.

Argentinië, dat de laatste twee finales van de Copa América verloor, kon geen moment imponeren. De na een paar maanden afwezigheid weer in de nationale ploeg teruggekeerde Messi wist zich geen raad met de agressieve dekking van de Colombianen. Ook de andere ervaren krachten Angel di Maria en Sergio Agüero konden geen ruimte vinden in de Colombiaanse defensie.

De zege van Colombia, dat het toernooi één keer won (2001), was de eerste overwinning op Argentinië sinds november 2007. De Colombianen wonnen toen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2010 in Bogotá met 2-1.

Argentinië en Colombia komen op deze Copa América uit in Groep B, met verder Paraguay en Qatar. Die twee landen ontmoeten elkaar zondag in Rio de Janeiro.