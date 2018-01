Collega met Victoria's Secret model als lief en snaak die complimenten kreeg van Buffon: dit staat Courtois te wachten als hij voor Real of PSG kiest Mike De Beck

23 januari 2018

12u14 0 Buitenlands Voetbal Bij Chelsea blijven of naar Paris Saint-Germain of Real Madrid trekken. Thibaut Courtois heeft de clubs voor het uitkiezen. Maar wat staat de Rode Duivel te wachten, moest hij naar een andere Europese topclub trekken? Wij stellen de doelmannen van de Parijzenaars en de 'Koninklijke' even voor.

Als Thibaut Courtois voor Real Madrid kiest, dan krijgt de Rode Duivel Keylor Navas als voornaamste concullega. Het sluitstuk gooide vooral hoge ogen op het WK in Brazilië in 2014. De doelman van Costa Rica schopte het met zijn land tot de kwartfinales waar Nederland hen na strafschoppen uit het toernooi kegelde. Navas was echter een van de sterkhouders en versierde zijn droomtransfer. Hij ruilde Levante in voor Real Madrid en bij de 'Koninklijke' moest Navas de strijd aangaan met clublegende Iker Casillas. Pas wanneer die van zijn voetstuk viel, kon Navas er van profiteren.

Steun van de spelersgroep

"Jij bent mijn nummer 1", klonk het bij Zinedine Zidane. Dit seizoen kreeg Keylor Navas voluit zijn kans en dat heeft de 32-jarige doelman ook aan zijn ploegmakkers te danken. Na de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus deden de spelers een oproep om met Keylor Navas door te gaan. Ondanks het geflirt met David De Gea bleef de Costa Ricaan dan ook de nummer 1. Zijn stand-in Kiko Casilla, die de jeugdreeksen van Real Madrid doorliep, nam het commando over van Navas wanneer die met een blessure kampte. In de dertien wedstrijden die Casilla dit seizoen speelde, slikte hij wel elf doelpunten. Ook niet onbelangrijk: Real wilde Kepa Arrizabalaga wegkapen bij Athletic de Bilbao, maar hij tekende net bij tot 2025 bij de club uit het Baskenland.

Bij Paris-Saint Germain werd Kevin Trapp tijdens de vorige voetbaljaargang de eerste keuze onder de lat, maar daar kwam dit seizoen al snel verandering in. Unai Emery opteerde (en kiest nog steeds) voor Alphonse Areola tussen de palen. Een 24-jarige Fransman. Ondanks zijn status als tweede doelman liet Trapp al weten dat hij wel kan aarden in Parijs. Al moet hij wel speelminuten verzamelen om met Duitsland mee te kunnen naar het WK in Rusland. "Natuurlijk, ik heb gezegd dat een speler regelmatig moet spelen om naar het WK te kunnen gaan. Dat is normaal, ik heb nog nooit een coach iemand zien oproepen die niet speelt. Ondanks mijn situatie ben ik gelukkig hier. Ik had ook enkele goede gesprekken met de trainers, wat belangrijk is."

Victoria's Secret model aan zijn zijde

Uiteraard heeft Trapp nog steeds zijn ravissante vriendin Izabel Goulart om hem te troosten. Het voormalig Braziliaans model van Victoria's Secret trok er onlangs met manlief en het koppeltje Neymar en Bruna Marquezine op uit tijdens de winterstop. Het viertal trok naar Fernando De Noronha, gelegen in het noordoosten van Brazilië om er te genieten van elkaar en de Zuid-Amerikaanse zonnestralen. Zijn goede band met sterspeler Neymar is ongetwijfeld wel een troef die Trapp kan uitspelen.

🇧🇷☀️ #BodyByIza Good Times And Tan Lines! Vai,malandra, an an @anitta 🎶🙈😂 #beachlife #eternalsummer #feriasdeverao Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 16 jan 2018 om 12:13 CET

We wish you a happy New Year full of love 🇧🇷🇩🇪 !! Feliz ano novo cheio de amor 🇧🇷🇩🇪 #brasil #noronha #happynewyear #icanseeyou Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 01 jan 2018 om 01:44 CET

Mooie woorden van Buffon

Terug naar het veld dan waar Alphonse Areola dus de scepter zwaait bij Paris Saint-Germain. De 24-jarige Fransman heeft Unai Emery overtuigd en kreeg ook al woorden van lof van niemand minder dan Gianluigi Buffon. "Hij wordt een belangrijke doelman", wist de Italiaan te vertellen. Met 1m95 heeft Areola ook al zijn lengte mee. Hij heeft dus alles in huis om het ver te schoppen, maar als Courtois in Parijs arriveert dan zal Areola wellicht wel weer op de achtergrond belanden. Sébastien Cibois is dan weer de derde doelman van de Parijzenaars. De 19-jarige Franse knaap komt voor het eerst piepen bij de grote jongens.