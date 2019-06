Cobbaut blijft strijdvaardig: “We kunnen Spanje kloppen” Pieter-Jan Calcoen in Italië

17 juni 2019

12u36 0 EK Beloften Kleine oogjes, had Elias Cobbaut. “Ik heb niet veel geslapen.” Het maakte hem niet neerslachtig. Integendeel zelfs: “Het heeft geen zin om te mopperen.”

De teleurstelling had hij naar eigen zeggen achter zich gelaten. “Kijk, het is spijtig dat we verloren hebben”, sprak Elias Cobbaut. “Zeker omdat het niet nodig was. We hadden genoeg kansen om te winnen, we moeten misschien iets agressiever zijn, iets meer de drang hebben om te scoren. We zullen hieruit leren.”

Het zal snel moeten, want woensdag wacht Spanje al. De Spanjaarden leken een toernooifavoriet, maar ze gingen wel onderuit tijdens hun eerste match tegen Italië. “We kunnen hen ook kloppen”, keek Cobbaut vooruit. “Het heeft geen zin te blijven mopperen, hé.” Liefst is hij positief, in tegenstelling tot vele waarnemers, die denken dat België straks sowieso verliest. “Dat is geen goeie ingesteldheid”, aldus Cobbaut. “Na onze goeie kwalificaties mogen we toch vertrouwen hebben?”

Leren van Kompany

Cobbaut stond tegen Polen verrassend centraal achterin. “Bij de jeugd heb ik dat nog gedaan.” Straks ook bij Anderlecht, naast Vincent Kompany? “Daar denk ik nu niet te veel aan”, klonk het. “Maar het is wel fantastisch dat Kompany komt. Hij heeft veel ervaring, speelde jaren aan de top in de Premier League en kan ons veel bijleren. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken.”

Maar eerst Spanje: “Er zal wat meer ruimte zijn. Dat kan ons wel liggen…” Hoop doet leven.