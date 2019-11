Coaches op de wip bij de topclubs: wie van deze vijf haalt Kerstmis? ODBS

05 november 2019

12u05 4 Buitenlands voetbal De herfst heeft definitief haar intrede gemaakt, verschillende voetbalcompetities zijn al voor een derde voorbij. Moment waarop de clubbesturen de eerste hakbijlen laten vallen. Sylvinho (Lyon) en het voorbije weekend Niko Kovac (Bayern) zijn de eerste voorname slachtoffers, maar bij menig Europese topclub zit de coach op de schop en is er weinig nodig om een heuse trainerscarroussel in stand te brengen. José Mourinho, Max Allegri, Rafa Benítez, Ajax-coach Ten Hag en zelfs Arsène Wenger staan klaar. Een overzicht van de crisispatiënten.

Ernesto Valverde

In La Liga weigeren de drie topclubs een voorgift te nemen. Zowel de motor van Atlético (21 op 36) als Real Madrid en FC Barcelona sputtert geregeld. Beide clubs tellen slechts een puntje meer. Zaterdag ging Barça nog met 3-1 de boot in bij zowaar Levante, een resultaat dat Ernesto Valverde in de gevarenzone brengt. De Spanjaard staat zwaar onder druk, zeker om het kampioenenbal nog eens te winnen. Twee opeenvolgende titels met Barça wissen immers de twee spectaculaire comebacks in de Champions League waarvan ze slachtoffer waren, niet uit. Vooral uit hebben de blaugrana het moeilijk: slechts één puntje uit de verplaatsingen naar Bilbao, Osasanu, Granada en Levante. Drie nederlagen, dat zijn er al even veel als vorig jaar over een heel seizoen. Op het kampioenenbal werd er na veel bibbergeld gelijk gespeeld in Dortmund en Praag. Valverde sukkelt met de inbreng van aanwinsten Frenkie de Jong en Antoine Griezmann, afwachten of hij het seizoen volmaakt.

Zinedine Zidane

De laatste weken staat het organisatorisch al wat beter, maar ‘zootje ongeregeld’ is de best toepasbare term op het Real Madrid van dit seizoen voorlopig. Topaankopen Hazard en zeker Jovic zijn op de sukkel, de Braziliaanse aanvallers Rodrygo en Vinicius weinig efficiënt. Sinds Zidane terug is in het Bernabéu, heeft hij nog niet één keer drie matchen achter elkaar kunnen winnen. Zo kan Real niet profiteren van de zwakke start van de aartsvijand, al is het vooral in de Champions League alle hens aan dek na een 1 op 6 tegen PSG en Club. In de Madrileense pers werd/wordt de tactisch sterkere José Mourinho al naar voren geschoven om in navolging van ‘Zizou’ zijn rentree voor Real te maken, maar Florentino Pérez houdt voorlopig het been stijf.

Unai Emery

Het optimisme dat bij een nieuw seizoen hoort, is na amper twee zeges in de laatste negen Premier League-matchen alweer gaan liggen in het Emirates Stadium. Terwijl het opnieuw missen van de Champions League nochtans geen optie is. Steeds meer komt de Spanjaard Unai Emery, het Engels nog steeds niet echt machtig, onder vuur te liggen. Problemen genoeg alvast op zijn bord: Mesut Özil, die goed in de groep ligt maar door Emery vooral genegeerd wordt. Granit Xhaka, die wel krediet krijgt maar stilaan uitgekotst wordt door de fans. Laat staan dat ze vinden dat hij nog steeds de kapiteinsband mag dragen. Een League Cup-exit tegen de B-ploeg van Liverpool was koren op de molen van de criticasters. De fluitjes klinken steeds luider, de banners met ‘Emery Out’ steeds talrijker.

Ole Gunnar Solskjaer

Bouwde veel krediet op toen hij vorig seizoen José Mourinho opvolgde en Manchester United dankzij een knappe reeks snel weer deed dromen, maar even snel werd ook het verval weer ingezet. En heel weinig wat dit seizoen op beterschap lijkt te wijzen, of het moeten de flitsen van Rashford of Martial zijn. De vraag luidt waarschijnlijk eerder of een andere coach met deze selectie beter kan, maar feit blijft dat de Noor de trainer is van een monsterclub als Manchester United die haast van de ene wanprestatie in de andere sukkelt. Meer en meer wordt gevreesd dat de definitieve aanstelling van de clublegende als trainer, een foutieve beslissing was. De zoveelste na het vertrek van Alex Ferguson.

Mauricio Pochettino

De neergang van Tottenham in de Premier League is opmerkelijk. Van vaste klant in de top vier en finalist van de Champions League, naar momenteel een bescheiden middenmoter die op dat kampioenenbal ook al met 1-5 de boot inging tegen Bayern München. Er zijn vele theorieën waarom de Spurs zo afgegleden zijn (Kane die ten nadele van Lucas mocht starten in die Champions League-finale, onze landgenoten Alderweireld en Vertongen die net als Eriksen hun aflopende contract niet verlengen), maar vooral het feit dat de chemie tussen Pochettino en zijn spelersgroep verdwenen lijkt, is het meest alarmerend. De veeleisende Argentijn lijkt uitgepraat in Noord-Londen. Al is het nog maar de vraag of de vrek in voorzitter Levy bereid is zijn coach een opstapvergoeding van bijna 40 miljoen euro te willen betalen. Een einde van de samenwerking op het einde van het seizoen, lijkt plausibeler.