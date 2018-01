Coach Strasser keert voorlopig nog niet terug bij Kaiserslautern LPB

Jeff Strasser keert voorlopig nog niet terug als coach bij Kaiserslautern. De Duitse club liet weten dat de artsen vinden dat hij nog ongeveer zes weken rust moest nemen. De 43-jarige Strasser werd onlangs onwel in de rust van de uitwedstrijd bij Darmstadt en naar het ziekenhuis overgebracht. De wedstrijd werd daarop gestaakt. Kaiserslautern, dat in de tweede Bundesliga uitkomt, zei dat Strasser last had van hartritmestoornissen. Dat had in combinatie met een verwaarloosde griep tot een zware inzinking geleid. Aanvankelijk was gesuggereerd dat Strasser een hartaanval zou hebben gehad.