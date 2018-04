Coach dweept met Casteels: "Hij heeft zelfs kans bij nationale ploeg" Stijn Joris

09 april 2018

14u51

Koen Casteels (25) vervulde zaterdag een belangrijke rol in de voor Wolfsburg cruciale zege op het veld van rechtstreekse concurrent Freiburg (0-2). De doelman stopte in blessuretijd een strafschop van Petersen en hield de dubbele voorsprong zo vast.

Zo kwam de overwinning niet meer in het gedrang. Wolfsburg heeft weer wat ademruimte onderin de Bundesliga. Het loopt twee punten uit op het nummer 16 Mainz én vindt aansluiting bij Freiburg dat de 14de plek bezet. Daar mag het Casteels dus voor danken en dat is precies wat zijn trainer Bruno Labbadia deed. "Als je met hem samenwerkt, merk je nog beter wat een goede keeper hij eigenlijk is", sprak Labbadia. "Hij heeft veel van de kwaliteiten die je nodig hebt om een topkeeper te zijn." Labbadia trad daarbij in detail en belichtte nauwkeurig de sterktes van zijn Belgische doelman. "Hij is sterk op zijn lijn en heeft de moed om bij hoge ballen uit zijn kooi te komen. Ik verwacht dat ook van hem en heb hem gezegd dat als hij zo'n hoge bal mist, ik de schuld op mij neem. Ik vind het super dat hij dat in praktijk brengt. Het helpt ons enorm vooruit tegen teams als Schalke 04 en Freiburg die sterk zijn op stilstaande fases."

Niet onderdoen voor Courtois en Mignolet

Casteels wacht nog steeds op zijn eerste interland bij de Rode Duivels, maar Labbadia is zelfs van mening dat hij niet echt moet onderdoen voor Courtois en Mignolet. "Hij heeft zeker een kans bij de nationale ploeg. Niet alleen om erbij te zijn, maar ook om een van die twee voorbij te steken. Het zou hem helpen, mochten we wat hoger in de rangschikking staan." Casteels zelf bleef bescheiden na zijn belangrijke redding. "Deze overwinning geeft me vertrouwen, maar we weten ook dat we nog punten nodig hebben. We zijn nog nergens en moeten blijven knokken."