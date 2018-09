Club ziet het graag gebeuren: Monaco met Tielemans blijft steken op gelijkspel tegen nieuwkomer Nîmes Redactie

21 september 2018

23u07

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal AS Monaco is op de zesde speeldag in de Ligue 1 niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen promovendus Nîmes van Baptiste Guillaume. De Monegasken kennen met 6 op 18 een rampzalig seizoensbegin.

Monaco, met Youri Tielemans in de basis en Nacer Chadli op de bank, kon sinds de eerste speeldag geen enkel duel meer winnen in de Ligue 1. Met een thuiswedstrijd tegen Nîmes hoopten de troepen van coach Leonardo Jardim op de kentering. Toch kwamen de bezoekers in het Stade Louis II op voorsprong. Briancon (19.) kopte het leer staalhard binnen. Falcao (27.) bracht de score met een afgeweken afstandsschot in evenwicht.

Ook na de pauze was 'El Tigre' dicht bij een doelpunt, maar de lat bracht redding. De score veranderde niet meer. Tielemans maakte de partij vol bij Monaco, net als Guillaume bij Nîmes. Chadli kwam niet in actie.

Woensdag 24 oktober krijgt Club Brugge in de Champions League Monaco op bezoek.

In de Duitse Bundesliga hielden Stuttgart en Fortuna Düsseldorf elkaar in evenwicht. De bezoekers uit Düsseldorf, met Benito Raman in de basis, toonden zich het gevaarlijkst, maar konden de ban niet breken. Het bleef 0-0. Raman werd in de 71ste minuut afgelost door Dodi Lukebakio. Düsseldorf puurde vijf punten uit vier duels, Stuttgart staat met 2 op 12 net boven de degradatiestreep.

Dario Van Den Buijs en Heracles hielden op speeldag 6 in de Eredivisie een schietoefening tegen De Graafschap. Een owngoal van Vet (27.) zette de thuisploeg op weg, nadien legden Peterson (58.), Kuwas (81.) en Vermeij (90.+2) de 4-0 eindstand vast.