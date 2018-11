Claudio Ranieri opnieuw aan de slag in Premier League Redactie

14 november 2018

Claudio Ranieri, de Italiaan die Leicester City in 2016 naar de landstitel leidde, keert terug naar de Premier League. Ranieri (67) wordt bij Fulham de vervanger van de ontslagen Slovisa Jokanovic, de Serviër die vorig seizoen de promotie uit ‘The Championship’ afdwong via de eindronde. (later meer)