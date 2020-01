City overklast United, De Bruyne viert mee (en is even groggy) met brutale schijnbeweging KTH

07 januari 2020

22u59 0

Een vijfde finale in zes jaar wenkt. Manchester City, heersers in de League Cup. Op Old Trafford speelden ze stadsrivaal in verval Man United zoek. Brutaal stuurde Kevin De Bruyne Phil Jones met een schijnbeweging het bos in. De Gea gooide zich nog voor zijn schot, maar Pereira werkte de bal over de eigen doellijn. De 0-3 stond nog voor rust op het scorebord. Bernardo opende met een knap schot. Mahrez scoorde na een knap voorbereidend werk van Bernardo. Het liep zo simpel allemaal tegen een abominabel verdedigend United.

Deze schijnbeweging van De Bruyne... 🤤🇧🇪 pic.twitter.com/XUXnFNfRIT Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

City speelde zonder spits, maar Bernardo, Sterling en De Bruyne gingen afwisselend diep. Aan de rust had het evengoed 0-6 kunnen zijn. Marcus Rashford, de enige in vorm bij United, milderde voorbij het uur na een verkeerde pass van KDB. De Bruyne werd na een botsing in het slot vervangen. Hij was even groggy.

WOW | Wat een heerlijke goal van Bernardo Silva! 🚀🔥



0️⃣-1️⃣ #MUNMCI #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Ut0U36FNqi Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Mahrez verdubbelt de voorsprong voor Manchester City! 👀



0️⃣-2️⃣ #MUNMCI #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9V106U7bb7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Rashford geeft opnieuw hoop aan United! 🙏



1️⃣-3️⃣ #MUNMCI #CarabaoCup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Z944nnCj2s Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link