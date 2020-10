City investeert wéér miljoenen in defensie en Liverpool doet hét koopje: dit zijn de tien ‘belangrijkste’ transfers van deze mercato Redactie

07 oktober 2020

14u00

Bron: AD.nl/eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Er werd 2 miljard euro minder uitgegeven in de Europese topcompetities. Er werd 2 miljard euro minder uitgegeven in de Europese topcompetities. Alleen de Premier League-clubs bleven maar spenderen. Van de koopwoede bij Chelsea tot de transfer van Osimhen naar Napoli. Dit zijn de tien internationaal ‘belangrijkste’ transfers van deze zomermercato.

Kai Havertz: voor 80 miljoen van Leverkusen naar Chelsea

De Duitse en Engelse kranten stonden er maanden vol mee, maar begin september werd Havertz eindelijk gepresenteerd door Chelsea. Daarmee werd Liverpool afgetroefd en tekende het supertalent in Londen. Leverkusen ontving ruim tachtig miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Naast Havertz pakte Chelsea uit met Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva en Edouard Mendy. In totaal gaf de club zo'n 250 miljoen euro uit.

Thiago Alcántara: het grootste koopje

Gezien de leeftijd van Thiago en zijn aflopende contract werd er ‘slechts’ 22 miljoen euro betaald door Liverpool aan Bayern München. De in Italië geboren Braziliaanse Spanjaard werd sinds 2009 alleen in 2012 geen landskampioen. Naast het ‘passwonder’ uit de opleiding van Barcelona was het aantrekken van Diogo Jota van Wolves de enige andere toptransfer van Liverpool.

Victor Osimhen: spits die Charleroi miljoenen opleverde

Door tachtig miljoen euro op tafel te leggen voor Osimhen verpulverde Napoli zijn eigen transferrecord. Dat stamde nog uit 2013, toen legde Napoli veertig miljoen neer voor Gonzalo Higuaín. Afgelopen seizoen brak Osimhen definitief door bij Lille waar de Nigeriaan dertien goals maakte in de Ligue 1. Het jaar ervoor speelde de in Lagos geboren spits nog in ons land bij Sporting Charleroi. De Carolo’s cashten nog zo’n 8 miljoen euro aan doorverkooppercentages.

Leroy Sané: relatief goedkoop naar Bayern

Bayern München versterkte zich voor 45 miljoen euro met Leroy Sané. De flankaanvaller bracht afgelopen seizoen door in de lappenmand van Manchester City, maar is inmiddels weer helemaal fit. Door zijn kruisbandblessure en aflopende contract hoefde Bayern niet veel meer te betalen voor de 24-jarige buitenspeler. Op de laatste dag van de transferperiode versterkte de ‘Rekordmeister’ zich ook nog met Douglas Costa en Eric Maxim Choupo-Moting.

Luis Suárez: van Barça naar Atlético

In de grote soap rondom FC Barcelona afgelopen zomer lag er een prominente rol weggelegd voor Suárez. Om het Catalaanse salarishuis in te krimpen liet Barça de spits voor maar zes miljoen euro naar concurrent Atlético Madrid gaan. In de circulatie van spitsen vertrok Álvaro Morata terug naar zijn oude club Juventus. Lucas Torreira werd vlak voor het sluiten van de markt nog gehuurd van Arsenal, dat Thomas Partey kocht van de Madrilenen.

Edison Cavani: transfervrij naar Man United

De 1-6 thuisnederlaag van Manchester United tegen Spurs heeft bij United alle transferseinen op groen gezet. De club haalde gisteren nog even vier spelers op: Amad Diallo van Atalanta, Alex Telles van FC Porto, Facundo Pellistri van Peñarol en Edison Cavani transfervrij. De spits is met zijn 33 jaar aan zijn laatste seizoenen bezig, maar heeft een indrukwekkend CV. In alle competities maakte Cavani tweehonderd goals voor PSG.

Gareth Bale: back to the roots

Ondanks dat de Bale in de media de indruk wekte in Madrid te blijven, vertrok hij toch nog uit La Liga. De Welshmen keerde op huurbasis terug naar zijn oude club Tottenham Hotspur en nam linksback Sergio Reguilón in zijn koffer mee. Naast Harry Kane en Heung-Min Son staat er een voorhoede waar je u tegen zegt bij Spurs.

James Rodríguez: toptransfer van Everton

De grootste aanwinst van Everton kwam transfervrij binnen, superster James Rodríguez tekende op Goodison Park. De hereniging met voetbalvader Carlo Ancelotti heeft Everton geen windeieren gelegd. Na vier wedstrijden heeft Everton twaalf punten. Naast de Colombiaan trok Marcel Brands flink de portemonnee, voor zo'n zeventig miljoen euro werden ook Ben Godfrey, Allan en Abdoulaye Doucouré vastgelegd.

Rúben Dias: miljoenentransfer van Man City

Na het mislopen van de Champions League en de Premier League heeft Manchester City de verdediging flink versterkt. Voor bijna 120 miljoen euro trok de club Rúben Dias van Benfica en Nathan Aké van Bournemouth aan. Ook pikte City Ferran Torres op in de uitverkoop van Valencia, hiermee speelde de club in op het vertrek van David Silva.

Achraf Hakimi: assistgever voor Big Rom

Inter stelde vorig jaar Antonio Conte aan met de ambitie om Juventus van de troon te stoten. Om die ambitie kracht bij te zetten nam de club Hakimi voor veertig miljoen euro over van Real Madrid. Naast de 21-jarige Hakimi trok de club ook op z'n Italiaans routine aan in de vorm van Arturo Vidal (33) en Aleksandar Kolarov (34).

Lees ook:

Real Madrid dat voor het eerst sinds 1980 geen speler aankoopt, Engelse clubs die het nog altijd breed laten hangen: hoe corona het Europees voetbal beïnvloedt (+)

Een statement van de Carolo’s en een Limburgse ‘big spender’: vijf conclusies na de transferzomer in België(+)

Onze Anderlecht-watcher legt uit hoe diep de financiële put van de club is en waarom Doku nog navolging zal krijgen (+)



HERBELEEF TRANSFER DEADLINE DAY. Jordan Lukaku naar Antwerp - Recordtransfer Doku rond - Club strikt Lang voor 6 miljoen