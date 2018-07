Ciro Immobile bedreigd met mes door supporter XC

08 juli 2018

10u58

Een man heeft Ciro Immobile (28) trachten aan te vallen met een mes terwijl de spits van Lazio Rome op het strand aan het relaxen was met familie en vrienden.

Volgens de Gazzetta dello Sport ontstond er een woordenwisseling tussen de man en de vrienden van Immobile, waarna hij de Italiaanse international in het vizier kreeg.

Omstaanders slaagden erin hem tegen te houden, zodat niemand gewond raakte. Daarop liep de man weg, maar de carabinieri wisten hem later te vatten en identificeerden hem als een gekende gewelddadige voetbalfan.

Het incident deed zich voor in Francavilla al Mare, een kuststad in de Abruzzen. De grootste club in de streek is Pescara, er is een grote rivaliteit tussen de fans van Pescara en die van Lazio.