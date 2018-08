Ciao Cristiano... Je zult maar Courtois zijn: zonder 'garantie op goals' wacht Real-doelman een tropenjaar Stephan Keygnaert

14 augustus 2018

07u00 0 Buitenlands Voetbal Als voetbal statistiek is, heeft Real Madrid morgenavond een probleem. De ploeg slikt gemiddeld elke wedstrijd een doelpunt. En er is geen Cristiano meer om dat te compenseren. Meer dan ooit wordt de druk groot om de nul te houden bij de Koninklijke. Hallo, Thibaut?

Thibaut Courtois maakt deel uit van een brede selectie die gisteren richting Tallinn vloog. De kans dat hij evenwel zijn debuut maakt, is - om Alberto Contador aan te halen - cero, cero cero cero cero cero cero cero cero cero cero cinco.

Keylor Navas verdiént om te spelen - deze Europese Supercup is de opbrengst van de Champions League-overwinning van vórig seizoen. De nieuwe coach Julen Lopetegui zou zich bijzonder onpopulair maken in de kleedkamer, mocht hij morgenavond niet voor de Costa Ricaan kiezen - die ligt bijzonder goed in de spelersgroep. Met name met aanvoerder Sergio Ramos onderhoudt Navas een vriendschapsband. René Ramos, de oudere broer van, is tevens Navas' zaakwaarnemer.

Hoe dan ook, dit seizoen kondigt zich voor het sluitstuk van Real Madrid - en we gaan er nog steeds vanuit dat dit Courtois wordt - aan als een tropenjaar.

