Chinezen maken plaats voor Yannick Carrasco: buitenlanders aan de deur Mathieu Goedefroy

24 februari 2018

21u14

Bron: Eigen berichtgeving 9 Buitenlands Voetbal De transfer van Yannick Carrasco naar China is weer wat dichterbij. Bij Dalian Yifang - de club die via multinational Wanda op de Rode Duivel aast - werden deze namiddag buitenlanders Nyasha Mushekwi en Yannick Boli aan de deur gezet. Een teken aan de wand.

Bij Dalian Yifang weten ze wat ze willen: Yannick Carrasco en Fernando Torres naar China halen. De directeur van de club onderhandelt al een tijdje met Atlético Madrid over het duo. Omdat de Chinese voetbalwet echter duidelijk stelt dat elke club slechts drie buitenlandse spelers in dienst mag hebben, moeten ze bij Yifang hun voorzorgen nemen. Vandaag raakte bekend dat de club de Fransman Yannick Boli en de Zimbabwaan Nyasha Mushekwi aan de deur gezet heeft. De tering naar de nering.

Voorzitter Shi Fenghe liet bij de bekendmaking optekenen dat de ontslagronde in het kader van 'toekomstige ontwikkelingen' moet gezien worden. Lees: de komst van twee versterkingen vanuit Spanje. Intussen werd ook de coach van Yifeng - de Chinees Ma Li - ontslagen en vervangen door de Spanjaard Camacho. "Want onze nieuwe sterren verdienen een sterke generaal", klonk het nog in Dalian. Ook de lokale pers lijkt er vrij zeker van: op 3 maart zouden Carrasco en Torres hun debuut voor Dalian Yifang maken, op bezoek bij het Shanghai SIPG van Hulk.

Wat wél al met honderd procent zekerheid vaststaat? Dat de transfermarkt in China woensdagavond sluit. Er is haast bij.