Chinese hightech: videoref gebruikt velletje papier om buitenspel te achterhalen GVS

01 april 2019

09u43 0 Buitenlands voetbal In België heb je de peperdure virtuele lijn, in China gebruiken ze liever... een velletje papier. Toen er twijfel was of een doelpunt al dan niet moest afgekeurd worden voor buitenspel, haalde de videoref prompt z’n nota’s boven die hij hanteerde als primitief meetinstrument.

Sinds afgelopen weekend kunnen de videorefs in onze Belgische play-offs een virtuele lijn trekken om te oordelen of een speler al dan niet buitenspel staat. Een handig hulpmiddel, maar het prijskaartje is ook navenant: 700 euro per wedstrijd.

In China hebben ze die ingewikkelde en dure technologie niet nodig. De VAR deed er ook al zijn intrede, zelfs in de tweede voetbalafdeling. In een ontmoeting tussen Shanghai Shenxin en Heilongjiang Lava liet Kaiyu Mao de netten voor de bezoekende ploeg trillen. De lijnrechter stak echter z’n buitenspelvlag in de lucht. Centimeterwerk, bleek uit de herhaling, enkel de videoref kon uitsluitsel geven.

Wel, het leverde een opmerkelijk VAR-momentje op. Om na te gaan of Mao wel degelijk offside stond, haalde de ref prompt zijn papieren tevoorschijn om zich daarmee een denkbeeldige lijn op het scherm te visualiseren. Tot tweemaal toe hanteerde de man de primitieve methode, waarna hij het doelpunt afkeurde. Het ongeloof bij velen was groot, de beelden gaan als een vuurtje rond op sociale media.

