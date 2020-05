Chinese competitie start in juni waarschijnlijk zonder enkele buitenlandse sterren: “Kunnen niet blijven wachten” Redactie

08 mei 2020

10u40

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Chinese Super League hoopt volgende maand haar seizoen te starten. Normaal moest eind februari het nieuwe seizoen in China afgetrapt worden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. De start in juni zal mogelijk wel zonder enkele buitenlandse topspelers zijn, die nog in hun vaderland verblijven.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) keerde na zijn besmetting eind maart wel opnieuw terug naar China. Ook Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) zette in die periode opnieuw voet op Chinese grond.

“Dit is echt een dilemma voor ons”, reageerde Chen Xuyuan, de voorzitter van de Chinese voetbalbond bij de publieke omroep CCTV. “Volgens onze informatie is een derde van de buitenlandse spelers en trainers nog niet teruggekeerd. We houden hier rekening mee, maar we kunnen niet wachten tot iedereen terug is om te starten. Dat zou voor bepaalde clubs oneerlijk zijn. Zodra we klaar zijn met de bestrijding en controle van het virus, gaan we de competitie starten. Dat zal wel nog achter gesloten deuren zijn.”

Na het virus onder controle te hebben gekregen verboden de Chinese autoriteiten eind maart buitenlanders de toegang tot het land. Zelfs personen met geldige visa en werkvergunningen werden geweigerd. Het doel was zo om een tweede golf van het virus, komende vanuit het buitenland, tegen te houden.

Kampioen Guangzhou Evergrande, met coach Fabio Cannavaro, en Beijing Guoan lijken het meest benadeeld momenteel. Bij het team van Cannavaro, die zelf wel terugkeerde, ontbreken de Braziliaanse sterspelers Paulinho en Anderson Talisca nog. Beijing Guoan zag zijn Franse coach Bruno Genesio, Congolese aanvaller Cédric Bakambu en Braziliaanse middenvelder Renato Augusto nog niet terug.