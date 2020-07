Chelsea neemt het op tegen Arsenal in FA Cup-finale na zege tegen onmondig Man United, De Gea gaat weer de mist in Redactie

19 juli 2020

20u59 8 FA Cup De finale van de FA Cup wordt dit seizoen een Londens onderonsje. Chelsea vervoegt Arsenal op Wembley na een overwinning tegen een pover Manchester United. De Blues waren heel de wedstrijd snediger in de duels en mochten ook David De Gea bedanken. De Spaanse doelman ging de mist in bij twee van de drie Chelsea-goals.

In een leeg Wembley streden Chelsea en Manchester United voor een plaats in de FA Cup-finale. Gisteren haalde een club uit Londen het al van een club uit Manchester - Arsenal schakelde City uit -, Man United was dus gewaarschuwd. Toch schoot Chelsea het best uit de startblokken. De Blues eisten meteen het balbezit op en toonden zich gretiger in de duels. Zowat elke tweede bal was voor een blauwhemd.

Coach Lampard zag z’n troepen twee keer De Gea bedreigen. Reece James probeerde het van ver, Marcos Alonso kopte onbesuisd over. Op het einde van de eerste helft zorgde een blessure van Bailly voor veel ongerustheid. De Ivoriaan moest minutenlang verzorgd worden na een botsing met ploegmaat Maguire en kreeg zelfs zuurstof toegediend. Dat leek lange tijd het grootste wapenfeit van de eerste helft te worden, tot Giroud diep in de toegevoegde tijd De Gea te grazen nam. De Spanjaard zag er niet al te best uit, maar het ergste moest nog komen na de pauze.

Vroeg in de tweede helft ging de doelman helemaal de mist in op een schot van Mount. 0-2 voor Chelsea, United zat in nesten. Solskjaer bracht Pogba en Greenwood tussen de lijnen in de hoop het tij te keren, maar niets was minder waar. United was onmondig en moest de kelk tot de bodem ledigen. Maguire - misschien nog wat groggy na de botsing - verlengde een voorzet van Alonso in eigen doel. Bruno Fernandes milderde nog vanop de stip, maar het mocht niet baten. Chelsea speelt de finale van de FA Cup tegen Arsenal, United is uitgeschakeld.

De flaters van De Gea



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.