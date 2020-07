Chelsea neemt het op tegen Arsenal in FA Cup-finale na zege tegen onmondig Man United, De Gea gaat weer de mist in Redactie

19 juli 2020

20u59 0 FA Cup De finale van de FA Cup wordt dit seizoen een Londens onderonsje. Chelsea vervoegt Arsenal op Wembley na een overwinning tegen een pover Manchester United. De Blues waren heel de wedstrijd snediger in de duels en mochten ook David De Gea bedanken. De Spaanse doelman ging de mist in bij twee van de drie Chelsea-goals.

In een leeg Wembley streden Chelsea en Manchester United voor een plaats in de FA Cup-finale. Gisteren haalde een club uit Londen het al van een club uit Manchester - Arsenal schakelde City uit -, Man United was dus gewaarschuwd.

De flaters van De Gea



