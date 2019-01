Chelsea met invaller Hazard simpel door in FA Cup, afscheidnemende Fabregas mist penalty LPB

05 januari 2019

Opdracht volbracht voor Chelsea in de derde ronde van de FA Cup. Nottingham Forest bleek een maatje te klein (2-0) op Stamford Bridge, waar Eden Hazard weinig rust was gegund. Nog voor de pauze werd hij naar het front geroepen. De Rode Duivel verving na 42 minuten de geblesseerde Loftus-Cheek. De afscheidnemende Cesc Fabregas had net voordien een penalty gemist voor de ‘Blues’. Na de hervatting maakte Chelsea, dat een rist kansen de nek omwrong, snel het verschil. Alvaro Morata trof twee keer raak. Sarri gunde Fabregas in het slot zijn applausvervanging, de Spaanse stilist wordt eerstdaags een ploegmaat van Tielemans en Chadli bij AS Monaco.