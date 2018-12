Chelsea-fans gaan uit de bocht met antisemitische gezangen. “Hoe sneller we van ze verlost zijn, hoe beter”, zegt Fabregas MDB

14 december 2018

22u52

Bron: Daily Mail 1 Buitenlands Voetbal De supporters van Chelsea hebben zichzelf weer in een slecht daglicht gezet. Nadat enkele fans tijdens de topper tegen Manchester City beschuldigd werden van racistische uitspraken aan het adres van Raheem Sterling, kwamen ze gisteren in de Europa League op de proppen met antisemitische gezangen. Iets waar Cesc Fabregas en zijn club Chelsea absoluut niet met hun verstand bij kunnen.

“Antisemitisme en alle andere soorten van raciale of religieuze haat is een schande voor deze club en de overgrote meerderheid van onze fans. Het heeft geen plaats bij Chelsea.” Het statement waarmee het team van Eden Hazard naar buiten kwam was duidelijk. De Londense club was absoluut niet te spreken nadat enkele supporters antisemitische gezangen in de mond namen tijdens de uitwedstrijd bij het Hongaarse Vidi FC. “We hebben dat meerdere keren luid en duidelijk gezegd via de eigenaar, het bestuur, de trainers en de spelers. Iedereen die het verstand niet kan opbrengen om die simpele boodschap te begrijpen en de club beschaamd heeft met het gebruik van antisemitische of racistische woorden of acties, zal de zwaarst mogelijke straf krijgen van de club.”

De maat is dus meer dan vol. Ook bij Cesc Fabregas. “Ik weet niet wie hier verantwoordelijk is, maar ik kan dit gedrag niet accepteren”, vertelde de middenvelder van ‘The Blues’. “Dit is niet het ware gelaat van Chelsea en ik vind het jammer om dat te horen. De focus ligt nu bij Chelsea om te kijken wat er gebeurd is. Hoe sneller we van die mensen verlost zijn, hoe beter.” Al vindt de Spanjaard dat Chelsea nu niet geviseerd moet worden. “Ik denk dat het echt oneerlijk is om met de vinger naar één voetbalclub te wijzen. Enkel en alleen omwille van een, twee, drie of vier mensen... Ze verdienen het niet om in het stadion te zitten.”

