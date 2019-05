Chelsea-coach Sarri: “Ik wens Hazard het allerbeste" XC

30 mei 2019

08u28

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal "Ik weet dat Eden wil vertrekken en respecteer zijn beslissing", verklaarde Chelsea-coach Maurizio Sarri gisteren na de 4-1-zege tegen Arsenal in de finale van de Europa League.

"Eden is een fantastische speler, maar om hem als persoon te doorgronden, heb je toch snel twee tot drie maanden nodig. Eens je hem kent, weet je dat hij ook een geweldige mens is. Ik wens hem het allerbeste."

Zelf ziet Sarri een verlengd verblijf bij Chelsea wel zitten. "Ik hou van de Premier League en heb het geluk dat ik voor één van de beste clubs in de beste competities van de wereld mag werken. Ik ben gelukkig bij Chelsea, nu moeten we nog weten of de club ook nog gelukkig met mij is. Vanaf morgen zullen we praten, zoals dat na elk seizoen moet gebeuren. Met een derde plaats in de Premier League, een finale in de League Cup en deze zege in de Europa League, denk ik wel genoeg gebracht te hebben, maar het is de mening van de club daarover die telt."

"Deze trofee is alvast heel belangrijk voor de club en de zege is ook oververdiend. In de maanden januari en februari speelden we heel slecht, maar we hebben goed gereageerd. Uiteindelijk plaatsen we ons voor de Champions League, spelen we de finale van de League Cup en winnen we twaalf van vijftien matchen in Europa. Ik ben hier heel blij mee."

“Ik wil Chelsea feliciteren", reageerde Arsenal-coach Unai Emery. "In de eerste helft deden we goed mee en kregen we kansen. Maar na het eerste tegendoelpunt was het vertrouwen zoek. Ik ben naar Arsenal gekomen om iets op te bouwen en er is nog groeimarge. Een ticket voor de Champions League bemachtigen blijft ons doel. Dit seizoen is ons dat net niet gelukt, maar we wisten op voorhand dat het moeilijk zou worden. We hebben wel weer een nieuwe stap voorwaarts gezet en blijven hard werken en opbouwen."