Chelsea-coach Sarri hint op vertrek van Courtois: "Wil enkel supergemotiveerde spelers" Kristof Terreur in Engeland

05 augustus 2018

19u11 7 Buitenlands Voetbal Chelsea-trainer Maurizio Sarri lijkt de deur op een kier te zetten voor de droomtransfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid. Zo zei de Italiaan in zijn persconferentie na de verloren Community Shield: "Ik wil enkel supergemotiveerde spelers."

Vanavond gaf hij nog de aftrap voor Genk - STVV, maar ook Thibaut Courtois wordt maandag terug in Londen verwacht voor de eerste training. Toch zorgt zijn aanslepende transfer voor nervositeit op alle niveaus. De druk op Chelsea om hem aan Real Madrid te verkopen wordt aan alle kanten opgevoerd. Zaakwaarnemer Christophe Henrotay benadrukte afgelopen weekend het menselijke aspect (de situatie met zijn twee kinderen die in Madrid leven) en smeekte zijn club om zich redelijk op te stellen. Er ligt immers een aanvaardbaar bod op tafel en Courtois is al een tijdje persoonlijk rond met de 'Koninklijke'. Beide clubs zijn nog altijd on speaking terms over de transfer van de doelman, maar zolang 'The Blues' geen vervanger hebben gevonden, gaat het licht niet op groen voor de miljoenentransfer.

Ook trainer Sarri wil de situatie zo snel mogelijk zien ontmijnd. Dat bleek op zijn persconferentie. Gevraagd naar Courtois' situatie antwoordde hij: "Ik ben niet geinteresseerd in wat zijn agent zegt. Ik wil hetzelfde horen van hem. Ik wil enkel supergemotiveerde spelers." Alsof hij de deur openzette voor een transfer. Sarri had Courtois afgelopen weken aan de lijn, net als Eden Hazard, maar zou hem liefst nog een keer face to face spreken.

Courtois zelf wilde gisteren niet te veel kwijt. Liefst compliceert hij de gesprekken niet. "Ik ga nu geen commentaar", zei hij. "Het is delicaat. We zullen wel zien. Op dit moment ben ik vrij rustig. Je kan je daar zenuwachtig in maken, maar dat gaat niet helpen. Het is belangrijk om cool te blijven." De Engelse transfermarkt sluit op donderdag. Bij Chelsea zijn ze er geruster in dat Hazard blijft. Sarri: "Ik verwacht meer goed dan slecht nieuws."