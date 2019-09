Chelsea-coach Lampard vol lof: “Batshuayi heeft zijn kans gegrepen” GVS

26 september 2019

09u00 0 Buitenlands voetbal “Hij is belangrijk voor ons.” Michy Batshuayi speelt zich meer en meer in de gratie van Chelsea-coach Frank Lampard. Met twee goals en een assist was hij gisteravond belangrijk in de League Cup. “Michy heeft talent.”

Dat Michy Batshuayi niet de nummer één is in de spits bij Chelsea, is een understatement. De Rode Duivel speelde dit seizoen nog maar 212 minuten. Toch scoorde hij gisteren punten bij coach Frank Lampard. Na de twee goals en een assist in het League Cup-duel tegen Grimsby Town kreeg Batshuayi lof.

“Hij werkte hard en trainde goed”, vertelt de ex-international van Engeland op de clubwebsite van ‎The Blues. “Hij viel in tegen Wolverhampton en dat had meteen een impact (Batshuayi gaf een assist, red.). Hij viel ook in tegen Liverpool en ook daar zorgde het bijna voor de ommekeer. Het is geweldig voor mij dat een speler steeds beter wordt en er ook elke dag voor traint. Michy heeft talent. Hij kan de bal bijhouden, gebruikt beide voeten en scoort goals. Hij is belangrijk voor ons. Hij greep zijn kans met die twee goals. Dat is goed, want we hebben opties nodig voorin.”

Very happy with the goals & team performance 💙🤟🏿 Focus on the next game already ! #NeverDoubt #KTBFFH pic.twitter.com/hzg5zB67kB Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

New wallpaper for everyone thank me later ✌🏾 (this pic is seriouzzz) pic.twitter.com/paTsb2fFKF Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link