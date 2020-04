Charly Musonda ontsnapte 27 jaar geleden aan de dood nadat Zambiaanse ploeg verongelukte: "Michel Verschueren redde mijn leven”

27 april 2020

12u51 1 Buitenlands voetbal 27 april 1993. Zambia verliest een gouden voetbalgeneratie bij een vliegtuigcrash, op twee toppers na: PSV’er Kalusha Bwalya en Anderlecht-speler Charly Musonda. “Michel Verschueren heeft mijn leven gered.”

Zambia heeft in het begin van de jaren 90 een gouden generatie in handen. Het talentvolle team, dat voor het eerst in haar geschiedenis op weg is naar een WK, speelt op 25 april 1993 een interland tegen Mauritius. Eindstand: 3-0. Een makkie voor de buitengewoon talentvolle lichting van Zambia.

On this day in 1993, a plane carrying 30 souls including 18 players of the Zambian national team crashed off the coast of Gabon killing all aboard. This was their last team photo (3-0 win away in Mauritius). Rest In Peace brothers. #Zambia #chipolopolo pic.twitter.com/1Lnvdn03di Babatunde Koiki(@ BabatundeKoiki) link

Twee dagen later vertrekt de nationale ploeg naar Senegal, waar het in Dakar een WK-kwalificatiewedstrijd moet afwerken. PSV’er Kalusha Bwalya en Anderlecht-middenvelder Charly Musonda, beiden geselecteerd, reizen niet mee af. Kalusha moet nog één en ander regelen in Eindhoven, Musonda krijgt geen toestemming van manager Michel Verschueren. Ontgoocheling alom bij ‘Champagne Charly’, maar ‘Mister Michel’ blijkt achteraf z’n reddende engel te zijn.

In de biografie van ex-Anderlechtspeler Nii Lamptey (‘De vloek van Pelé) blikt Verschueren terug op de situatie. “Musonda was dat seizoen veel geblesseerd geweest. Ergens in april werd hij uitgenodigd voor een interland van Zambia. Hij kwam naar me toe om dat te vertellen, maar ik zei dat ik daar niet mee akkoord ging. Hij mocht niet weg van mij. Ik wilde dat hij bleef, omdat ik vond dat hij eerst helemaal fit moest worden. Hij wilde erg graag naar het nationale elftal, omdat ze een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK moesten spelen. Maar ik zei gewoon ‘nee’. Ik hield hem in Brussel.”

#TodayInHistory All the members of Zambia's national football team are killed in a plane crash in 1993, near Gabon, en route to Dakar to play a WC qualifier against Senegal. One of the terrible sporting tragedies. pic.twitter.com/KvR0B9VjH0 History Under Your Feet(@ HistoryUFeet) link

Op 27 april 1993 kruipen Musonda’s ploegmakkers in een DHC-5 Buffalo, een negentien jaar oude legervliegtuig dat de Zambiaanse ploeg naar Dakar moet vervoeren. Het toestel kost de arme Zambiaanse bond slechts de helft van een burgervliegtuig. De DHC-5 Buffalo is al een tijdje niet meer in gebruik, maar na twee testvluchten blijkt het vliegtuig ‘geschikt’.

“Charly ontkwam aan die ramp, omdat ik wilde dat hij in Brussel bleef. Tot op de dag van vandaag is hij me daar dankbaar voor.” Michel Verschueren

De Zambiaanse internationals maken bij het instappen grappen over het gammele legervliegtuig, maar niet veel later is hen het lachen vergaan. Bij de tussenlanding in het Congolese Brazzaville duiken de eerste problemen op. Toch wordt er besloten om door te vliegen naar Libreville, in Gabon. En daar, vlak na het opstijgen, volgt wat al lang werd gevreesd. Het vliegtuig stort na motorproblemen laat in de avond in zee. De dertig inzittenden (achttien spelers, staf en bemanningsleden) komen allemaal om.

Redder Verschueren

Daags nadien hoort Musonda het vreselijke nieuws. Hij beseft dat ook hij op dat vliegtuig had moeten zitten. “Michel Verschueren redde mijn leven”, klonk het later. “Maar in één klap was ik wel al mijn vrienden kwijt. Een tragedie! Af en toe bekijk ik de foto’s van toen nog eens opnieuw, mijmer ik over de vrienden. Terugzien doe ik ze nooit. Nooit meer. Bij de staatsbegrafenis - ik was erbij - huilde het hele land. Een moment dat ik nooit meer zal vergeten.”

Verschueren beseft dat hij Musonda per abuis van de dood redde. “Hij ontkwam aan die ramp, omdat ik wilde dat hij in Brussel bleef. Tot op de dag van vandaag is Charly me daar dankbaar voor, al was het natuurlijk toeval. Het creëerde echter wel een speciale band en we hebben nog regelmatig contact. Vrienden voor het leven, zo noemt hij het.”

19 jaar na de vliegtuigcrash speelt Zambia - uitgerekend in de Gabonese hoofdstad Libreville, waar de ramp plaatsvond - de finale van de Africa Cup 2012 tegen Ivoorkust. De wedstrijd draait uit op een thriller, en na strafschoppen trekt Zambia aan het langste eind (8-7, na 120 minuten stond het 0-0). “Alsof het voorbestemd was”, aldus Musonda. In de sterren geschreven.

