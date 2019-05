Charly Musonda Junior: het hobbelige parcours van een eeuwig talent Quinten Jordens

02 mei 2019

14u36 1 Buitenlands voetbal 22 jaar is hij ondertussen, en nog steeds heeft Charly Musonda Junior geen potten kunnen breken. Na wisselende successen bij Real Betis en Celtic Glasgow, trekt hij meer dan waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij op huurbasis naar Vitesse. Een terugblik op het hobbelige parcours van de meest bejubelde speler van ‘Generatie 1996'.

“Hij moet spelen.” De boodschap van Jan Boskamp voor Charly Musonda Junior begin april was duidelijk. Boskamp, misschien wel Musonda’s grootste believer, benadrukte het belang van speeltijd voor spelers van de ‘Generatie 1996'. Want terwijl Siebe Schrijvers het mooie weer maakt bij Club Brugge en Andreas Pereira in Manchester steeds vaker speeltijd krijgt, lijkt Charly Musonda Junior maar wat aan te modderen.

Real Betis

Bij zijn eerste uitleenbeurt aan Real Betis leek Musonda nochtans aan een succesverhaal begonnen. Eind januari 2016 leent Chelsea hem voor een halfjaar uit aan de Sevillaanse club. Musonda speelt er 80 procent van het totale aantal speelminuten in de tweede seizoenshelft en brengt de Andalusiërs in vervoering met technische hoogstandjes. Hij wordt beloond door Betis, dat zijn huurcontract met één jaar verlengt tot de zomer van 2017. Maar het seizoen 2016-17 verloopt moeizamer. Musonda is basisspeler af en wanneer hij eind oktober een knieblessure oploopt op training, belandt hij op een dood spoor. Betis en Chelsea maken in januari 2017 een vervroegd einde aan de uitleenbeurt. Musonda maakt de rest van het seizoen af bij de U23 van Chelsea.

Chelsea

In de voorbereiding van het seizoen 2017/18 maakt Musonda indruk op hoofdtrainer Antonio Conte, waardoor de Belg met mondjesmaat zijn kans in het eerste team van Chelsea krijgt. Op 12 augustus maakt hij zijn Premier Leaguedebuut in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Burnley, maar in de daaropvolgende wedstrijden haalt hij nog nauwelijks het wedstrijdblad. In de Carabao Cup tegen Nottingham Forest eind september krijgt Musonda opnieuw zijn kans door de rotatiepolitiek van Conte. Hij bedankt met zijn eerste goal voor Chelsea, een lichtpunt - de tranen stonden hem in de ogen -, maar toch volgt er in januari een nieuwe uitleenbeurt.

Celtic

Glasgow is de volgende halte waar Musonda - eindelijk - een basisplek moet zien te veroveren en de voetbalwereld moet overtuigen dat hij meer is dan ‘het talent van Chelsea’. Opnieuw slaagt hij daar niet in. De dan 21-jarige Belg maakt er dan wel zijn Europees debuut bij de profs tegen Zenit, in de competitie geraakt hij amper aan de bak. Met voornamelijk invalbeurten komt Musonda aan nauwelijks 8 wedstrijden bij de Schotse club.

Vitesse

Vorige zomer belandde Musonda Junior dan bij Vitesse, de partnerclub van Chelsea. De club uit Arnhem huurt hem voor één jaar. Technisch directeur van Vitesse Marc van Hintum reageert opgetogen: “We hebben Charly al drie jaar op de radar staan.” Maar Musonda komt niet alleen naar de Nederlandse club, opnieuw reist er een portie pech met hem mee. Amper 8 dagen na zijn komst geraakt hij geblesseerd in een oefenmatch tegen Antwerp, het verdict is hard: hij loopt een nieuwe knieblessure op en is maanden buiten strijd.

Musonda revalideert tot mei dit jaar en keert voor de derde keer terug naar zijn moederclub, dit keer met 0 minuten op de teller. Nu vertrekt Charly Musonda Junior wellicht opnieuw naar Vitesse op huurbasis. Het is nog maar de vraag of hij eindelijk de hoge verwachtingen kan inlossen in de Eredivisie.