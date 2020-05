Charly Musonda Jr. werkt aan terugkeer na zoveelste blessure: “Ze gaven me amper 20% kans om ooit nog profvoetbal te spelen, maar ik geef niet op” ABD

27 mei 2020

09u58 0 Buitenlands voetbal Hij werd ooit gebombardeerd tot een megatalent, maar mede door zware blessures en verkeerde carrièrekeuzes kon Charly Musonda Jr. (23) die verwachtingen nooit waarmaken. Het jeugdproduct van Anderlecht - nog steeds eigendom van Chelsea - werkt al zeven maanden aan zijn terugkeer. “Ik had amper 20% kans om weer te kunnen voetballen”, schrijft hij op Instagram.

Throwback naar 2012. Charly Musonda Jr., toen 15, wordt beschouwd als het grootste jeugdtalent van Anderlecht. Manchester City, Manchester United, Arsenal en Barcelona tonen interesse, maar hij kiest finaal voor een avontuur bij Chelsea. Daar doorloopt hij de jeugdreeksen en wordt hij al snel uitgeleend aan Real Betis, Celtic en nu Vitesse. Zeker bij die laatste twee kon hij nooit zijn stempel drukken door veelvuldig blessureleed. Zijn laatste basisplek bij een A-ploeg dateert al van - houd u vast - 18 februari 2018 met Celtic tegen St. Johnston. In september 2018 liep hij een zware knieblessure op tijdens een oefenmatch met Vitesse tegen Antwerp. Een kwetsuur die maar bleef aanslepen. In oktober vorig jaar moest Musonda noodgedwongen onder het mes. Nu, zeven maanden later, werkt hij aan zijn terugkeer.

“Zeven maanden geleden onderging ik een operatie aan mijn ligamenten. Toen gaven ze mij amper 20% kans om ooit nog profvoetbal te spelen”, schrijft Musonda bij een filmpje op Instagram. “Na bijna vier jaar niet topfit te zijn, zet ik mijn weg naar herstel en verlossing verder. Ik hoop binnen zo’n vier maanden terug op het trainingsveld te staan. Geef je dromen nooit op, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn. Blijf gemotiveerd.”

43 wedstrijden op hoogste niveau

Musonda verliet Anderlecht in 2012 voor de U18 van Chelsea, waar hij op dit moment nog onder contract ligt tot 2022. In januari 2016 volgde zijn eerste uitleenbeurt, aan het Spaanse Real Betis. Daar zou hij één jaar blijven en geregeld spelen. Van januari tot mei 2018 was hij op huurbasis aan de slag bij Celtic. Later dat jaar werd Musonda door Chelsea alweer uitgeleend voor twee jaar aan Vitesse. Sinds zijn profdebuut - bij Betis, vier jaar geleden - speelde hij amper 43 wedstrijden op het hoogste niveau.



