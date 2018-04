Charly Musonda Jr. op zijspoor in Schotland: "Waarom niet terugkeren naar België?" 21-jarig Belgische belofte van Chelsea komt amper aan spelen toe bij Celtic Jonas Polet

30 april 2018

17u03 7 Buitenlands Voetbal Charly Musonda Junior verzamelde de laatste twee maanden slechts 26 minuten speeltijd bij Celtic. Dat is bitterweinig voor een speler die nog altijd wordt gezien als één van de grootste talenten van zijn generatie. "Hij zal een klik in zijn hoofd moeten maken, collectiever gaan denken en minder spelen als een jeugdspeler", meent voetbalanalist Wim De Coninck.

In het begin van dit seizoen uitte Musonda Junior nog zijn frustraties in een post op Instagram over zijn gebrek aan speeltijd bij Chelsea. Een klein relletje ontstond tussen speler en club en de post werd van Instagram gehaald. Tijdens de wintermercato werd naar een oplossing gezocht en het 21-jarige talent werd uiteindelijk uitgeleend aan het Schotse Celtic FC. Maar ook daar komt hij maar weinig in actie.

Charly Musonda on Instagram. Is this a sly dig at Antonio Conte? pic.twitter.com/VmYBcxYgcO Talk Chelsea 🏆(@ talkchelsea) link

"Hij heeft het overal moeilijk om zich door te zetten", weet De Coninck. "In Spanje was het begin heel goed, maar daarna ging het een stuk minder. Ik kan me inbeelden dat de Schotse competitie nog een pak moeilijker is voor hem omdat die stijl van voetballen totaal niet bij hem past."

Musonda Junior wordt door Brendan Rogers, trainer van Celtic, vooral gezien als invaller. Maar de laatste maanden mag hij niet meer invallen en valt hij soms zelfs naast de selectie.

De Coninck zoekt een verklaring: "Hij is net iets te veel een 'gallery player'. Het is natuurlijk zijn profiel. Hij moet het vooral hebben van individuele acties en is niet echt een passer of een afwerker. Toch moet hij proberen meer een teamspeler te worden en daar wringt het schoentje volgens mij."

Volgend jaar

Musonda wordt tot eind volgend seizoen uitgeleend aan Celtic, maar Chelsea beraadt zich. De club overweegt hem vervroegd terug te roepen. "Hij is te snel naar Chelsea gegaan, denk ik. Het zal niet makkelijk zijn om in Londen door te breken omwille van de moordende concurrentie."

"Waarom niet terugkeren naar België? AA Gent zou bijvoorbeeld goed bij hem passen. Samuel Kalu en Moses Simon zijn een beetje dezelfde types. Hij zou goed in hun systeem passen denk ik."

Toch benadrukt De Coninck het enorme talent dat Musonda ontegensprekelijk bezit. "Ik geloof nog altijd in hem. Veel zal van hemzelf afhangen. Als hij een klik kan maken in zijn hoofd en zijn bereid is zijn manier van spelen wat aan te passen dan kan hij volgens mij nog ver komen. Laten we hem niet te snel afschilderen als eeuwige belofte. Ik geef hem het voordeel van de twijfel", besluit De Coninck.

Musonda Junior, zoon van Charly Musonda, begon met met voetballen bij RSC Anderlecht. Hij maakte meteen indruk met zijn technisch vernuft en handelssnelheid en dat ontging ook verschillende buitenlandse topclubs niet. In 2012 maakte Charly samen met zijn broers Lamisha en Tika de overstap naar de jeugdopleiding van Chelsea. Een jaar later tekende Charly op 17-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij 'The Blues'. In 2016 vertrok Musonda op huurbasis naar Real Betis waar hij in zijn eerste wedstrijden meteen indruk maakte. Door zijn goede prestaties werd hij een jaar later opnieuw uitgeleend aan Real Betis maar door een knieblessure keerde hij vervroegd terug naar Chelsea. Begin dit seizoen kwam Musonda amper aan spelen toe bij Chelsea en een uitleenbeurt aan Celtic volgde. Voorlopig zonder al te veel succes dus.