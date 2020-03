Charlie Austin getuigt over lijdensweg na coronabesmetting: “Zweten alsof iemand een emmer water over me had gegooid” NVE

20 maart 2020

20u39

Bron: The Telegraph 4 Buitenlands voetbal Het coronavirus houdt lelijk huis in de voetbalwereld. Charlie Austin (30), aanvaller bij West Bromwich Albion, was één van de slachtoffers. In The Telegraph vertelt de spits wat hij doormaakte: “Neem het niet licht op, het is serieus.”

Vorige week stond aan de andere kant van het Kanaal het Cheltenham Festival op het programma. De paardenrace werd door meer dan 250.000 mensen bijgewoond, waaronder Charlie Austin. De spits vermoedt dat hij het virus daar heeft opgelopen. Afgelopen zaterdag staken de eerste symptomen de kop op.

Momenteel zit Austin in quarantaine, in zijn eigen huis. Fysiek contact met zijn familie is sinds zaterdag uit den boze. “Ik voelde dat ik fit en gezond was, en dat ik het wel aan zou kunnen”, dacht de spits toen nog, al veranderde hij snel van mening. “We zijn nu een week later, en ik zou tegen iedereen willen zeggen, ook zij die 20 of 30 jaar zijn: ‘Neem het niet licht op, het is serieus.’”

39,7 graden

“Ik snap dat mensen die niet besmet zijn hun leven leiden. Vorige week deed ik hetzelfde. Ik nam het coronavirus niet bepaald serieus, maar dat is het zeker wel, en we zouden ook zo moeten handelen.” De spits lag zondag en maandag in bed met een temperatuur van maar liefst 39,7 graden. “Het voelde alsof iemand een emmer water over me had gegooid. Ik was drijfnat van het zweet.”

Ondertussen is Austin aan de beterhand, maar hij moet nog altijd afstand houden van zijn gezin en op zijn kamer blijven.

Meer over Charlie Austin