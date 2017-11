Chapecoense huilt nog steeds om "eeuwige kampioenen" Eén jaar na fatale crash Tim Reedijk

08u57

Bron: AD.nl 0 AFP Een jonge fan van Chapecoense treurt op de tribune van de club op de dag van de fatale ramp. Buitenlands Voetbal Wat de mooiste dag uit de geschiedenis van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense had moeten worden, veranderde precies een jaar geleden in een nachtmerrie van ongekende proporties. De selectie van het bescheiden 'Chape' was op weg naar Medellín, waar de club de finale van de Copa Sudamericana zou gaan spelen. Tot chartervliegtuig LMI2933 door brandstoftekort neerstortte in de Colombiaanse bergen. Een terugblik op een emotioneel en zeer bewogen jaar.

Het was een dag als vele anderen, vorig jaar in de Braziliaanse stad Chapeco in de staat Santa Catarina. Op één ding na dan: de plaatselijke trots Chapecoense maakte zich op voor het tweeluik met Atlético Nacional in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse Europa League. Voor 'Verdão', vrij vertaald 'Groot Groen’, een zeer grote wedstrijd. Zo lang was het nog niet geleden dat de club een marginale rol speelde in de kelder van het Braziliaanse profvoetbal speelde.

Er lagen kansen voor de finale, gezien de vorm van de club. Op beelden is te zien dat het met de sfeer in de groep ook wel goed zat. Toen de Argentijnse grootmacht San Lorenzo in de halve finale van de Copa Sudamericana werd verslagen, was het feest in de kleedkamer – op een manier zoals dat alleen in sambaland Brazilië kan.

Maar tegen het einde van de Braziliaanse avond sijpelde het nieuws binnen dat er een vliegtuig op weg naar Medellín in de buurt van het stadje La Union van de radar was verdwenen. Al snel werd duidelijk dat het toestel een tekort aan brandstof had en was neergestort in het Colombiaanse gebergte. Brazilië werd die ochtend wakker met het nieuws dat het het vliegtuig betrof waarin de selectie van Chapecoense zat. Van de 77 inzittenden kwamen er 71 om het leven. Zes mensen overleefden de fatale vlucht, onder wie reservekeeper Jakson Follmann en verdedigers Alan Ruschel en Hélio Hermito Zampier Neto.

AFP Pakkend beeld: een jonge 'Chape'-fan kijkt uit op de doodskisten van zijn helden.

AFP Fans zochten steun bij elkaar na het dramatische ongeval.

Het land was in shock. Verslagen door verdriet verzamelden fans zich bij het stadion van de club. Daar waren ook de spelers die niet geselecteerd werden voor de finale, al helemaal verzeild in een achtbaan van emoties. Hoe het met Chapecoense als club verder moest, was wel het wel het laatste waar die dag aan werd gedacht. Dat Atlético Nacional ‘Chape’ uitriep tot winnaar van de Copa Sudamericana, is mooi, maar het verzachtte de pijn geenszins. Er werd gerouwd om alle inzittenden, om de spelers met ieder hun eigen verhaal. Om de 22-jarige Thiaguinho, die net wist dat hij voor het eerst vader zou worden. Om alle vaders, moeders, zonen en dochters aan boord.

(De tekst gaat door onder de video van Chapecoense-spelers in de kleedkamer na de zege op San Lorenzo)

EPA Chapecoense-doelman Jakson Follmann overleefde de vliegramp, maar verloor wel een deel van zijn been. Hier wordt hij vooruit geduwd door Ruschel, op de achtergrond loopt Neto.

Selectie

Eigenlijk wilde de club niet verder, maar ze moest. Er werd in de persoon van Vagner Mancini een nieuwe trainer aangesteld. Clubs boden huurspelers en geld aan. Ongelooflijk maar waar: begin januari stond er een selectie van twintig voetballers. Mét Neto en Ruschel, die beiden maar niet kunnen begrijpen waarom uitgerekend zij de crash overleefden. Ruschel maakte inmiddels ook al zijn officiële rentree in het shirt van ‘Verdão’, Neto ambieert om snel dat voorbeeld te volgen. Voor Follmann is die hoop er niet, hij moest een deel van zijn been laten amputeren.



Ruschel zette in december al zijn eerste stapjes na de crash, Neto deed dat in januari. Zij en Follmann, in een rolstoel met een brace om zijn nek, betraden op 21 januari 2017 weer de Arena Condá, het stadion van 'Chape'. De eerste wedstrijd sinds de ramp was voornamelijk een tranendal voor fans en spelers. De overlevenden kregen de Copa Sudamericana overhandigd, met in hun zog de familie van de omgekomen spelers en leden van de technische staf. Er werd gehuild, geknuffeld, gezongen en gebeden.



Met veel goede wil begon Chapecoense vervolgens aan het seizoen. Geluksmomentjes, zoals het eerste doelpunt sinds de crash of de zege in de Copa Libertadores tegen Atlético Zulia uit Venezuela, werden net wat uitbundiger gevierd dan normaal. Er werden ook benefietwedstrijden gespeeld, zoals tegen FC Barcelona (zie video) en later tegen het AS Roma van Radja Nainggolan.

Tekst gaat door onder de video van de overhandiging van de Copa Sudamericana:

Moeilijk begin, mooi einde

Chapeco raakt steeds meer gewend aan de nieuwe gezichten in de selectie en wil koste wat degradatie uit de Campeonato Brasileiro Série A voorkomen. Het seizoen verloopt echter stroef en trainer Mancini én zijn opvolger Vinicius Eutropio werden de laan uitgestuurd. Even leek het erop dat het nieuwe ‘Chape’ geen miniscuul glansje aan het gitzwarte jaar kon geven.



Toch bracht het einde van het seizoen veel moois voor de club. Op 14 september maakte Ruschel, zoals eerder gemeld, zijn opwachting in een officieel duel, nadat hij eerder al tegen FC Barcelona minuten maakte. Hij droeg ook de aanvoerdersband, als verpersoonlijking van de Eternos Campeões, de eeuwige kampioenen. En later, elf dagen geleden, verzekerde de club zich van behoud in de Serie A. Het feest in de kleedkamer deed zelfs denken aan de beelden die we precies een jaar geleden zagen, toen na het bereiken van de finale van de Copa Sudamericana. Al zit dit feestje nét wat dieper. Fans vieren het lijfsbehoud mee en zingen het clublied, dat zoveel meer betekenis heeft gekregen.

'Chape, voor altijd Chape.'

AFP (FILES) This file photo taken on November 30, 2016 shows Brazil's Chapecoense football club fans participating in a tribute to the players killed in a plane crash the day before in Colombia, at the club's stadium in Chapeco, Santa Catarina, Brazil. A year after Brazil's Chapecoense football club was all but wiped out in an air crash on their way to play the game of their lives, the team is winning again -- and daring to think of the future. / AFP PHOTO / Nelson Almeida

Feest in de kleedkamer van Chapecoense na lijfsbehoud in de competitie:

E A COMEMORAÇÃO NÃO PODIA SER DIFERENTE!! 🏹⚽💚

Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!

VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/zVvFUnrThk — Chapecoense #PraSempreChape (@ChapecoenseReal) 17 november 2017

Bekijk de samenvatting van FC Barcelona - Chapecoense (5-0):

Getty Images Neto (L) en Follmann (R) gaven in Camp Nou de aftrap voor de match tegen Barça.