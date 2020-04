Chaos in de Bundesliga: Duitse voetbalfans verzetten zich tegen ‘spookwedstrijden’, politie is waakzaam CPG

26 april 2020

11u22

Bron: La Gazzetta dello Sport, Bild 2 Buitenlands voetbal De Duitse Bundesliga heeft concrete plannen om in mei de voetbalcompetitie opnieuw te hervatten, zij het zonder publiek. In afwachting van het besluit dat de Duitse regering komende donderdag zal nemen, verzetten fans van verschillende Duitse ploegen zich tegen het voorstel om zogenaamde ‘spookwedstrijden’ af te werken achter gesloten deuren. De politie is op haar hoede.

De Bundesliga is van plan om als eerste grote competitie in Europa het voetbal opnieuw te hervatten. Maar in afwachting van de definitieve goedkeuring van de regering op 30 april, kanten verschillende georganiseerde supportersgroepen zich tegen een heropstart van de competitie. Met spandoeken laten fans van onder meer Bayern München en Borussia Mönchengladbach weten geen zin te hebben in ‘quarantainevoetbal’. “De hebzucht houdt niet op, zelfs niet tijdens een pandemie. Neen tegen voetbal achter gesloten deuren”, klinkt het onder meer.

"Eure Raffgier macht nicht mal vor einer Pandemie halt! Nein zu Geisterspielen." Die Südkurve München heute mit klaren Botschaften in der Stadt zu Geisterspielen & einer Rückkehr der Bundesliga. @clubnr12 #dfl @Bundesliga_DE @sportschau #coronavirus pic.twitter.com/pvahXWoi5o Benjamin Best(@ bpbest) link

De fans snappen dat er geen publiek kan worden toegelaten, maar zien de competitie daarom liever op een later moment opnieuw van start gaan, zodat ‘spookwedstrijden’ tot een minimum beperkt wordt. “Het zou een schande zijn voor de gemeenschap om het voetbal te hervatten”, klinkt het bij de vertegenwoordigers van enkele Duitse fangroepen in een gepubliceerde verklaring. “In een periode waarin we allemaal afstand moeten nemen van onze rechten en vrijheden in naam van de volksgezondheid, moeten we niet nadenken over een hervatting van de voetbalcompetitie. Bovendien is het geweten dat het al lange tijd moeilijk is om voldoende tests af te nemen om na te gaan of mensen besmet zijn. Het zou absurd zijn om er vervolgens duizenden uit te voeren bij spelers. Dat is onnodige verspilling.”

Uit vrees voor protesten en samenscholingen aan stadions, is de politie in Duitsland waakzaam. Rainer Wendt, de federale voorzitter van de Duitse politiebond, besprak het probleem in de Duitse krant Bild . “Het is een moeilijk gegeven om aan de ene kant stadions ter beschikking te stellen om wedstrijden te laten doorgaan, maar aan de andere kant tribunes gesloten te houden voor het publiek. Wat me zorgen baart, is dat fans tijdens de wedstrijden buiten aan het stadion zullen samentroepen om hun ongenoegen te uiten of net om hun ploeg vanop afstand te steunen. De politie zal in dat geval moeten optreden.” De Bundesliga denkt er naar verluidt zelfs aan om ploegen waar fans het buiten het stadion te bont maken een nederlaag toe te kennen.

Donderdag is het woord aan Bondskanselier Angela Merkel en haar regering.

Lees ook: Belgen in de Bundesliga werken toe naar herstart competitie: “Mondmaskers bij hartslag 180? Geeft een heel benauwd gevoel”

Lees ook: Bundesliga maakt zich op voor heropstart met spookwedstrijden, maar laat politiek beslissen

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Bundesliga