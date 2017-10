Celtic evenaart record van eeuw geleden 23u32 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Celtic heeft een honderd jaar oud Schots record geëvenaard. Dankzij het zwaarbevochten gelijkspel tegen Kilmarnock (1-1) is de ploeg van coach Brendan Rodgers 62 duels op rij ongeslagen (Europese duels niet meegerekend). De laatste keer dat dit in Schotland gebeurde, was tussen 1915 en 1917, eveneens door Celtic. Die reeks werd destijds beëindigd door Kilmarnock.

Celtic, de afgelopen zes seizoenen kampioen van Schotland, boekte in de afgelopen 62 wedstrijden liefst 56 zeges. De ploeg kan het eigen record van honderd jaar terug overtreffen, als het zaterdag niet verliest op bezoek bij St. Johnstone.



Anderlecht is een tegenstander van Celtic in Champions League-groep B. Eind september wonnen de Schotten met 0-3 in het Astridpark. Op 5 december gaat paars-wit op bezoek in Celtic Park.

