Casteels volgens Kicker beste doelman en op twee na beste speler van Bundesliga. En dat heeft ook Arsenal van dichtbij gezien Stijn Joris

15 mei 2018

06u38

Bron: Kicker 0

Wolfsburg heeft er een lastig seizoen opzitten en eindigde pas 16de. Het moet in barrageduels met Holstein Kiel nog strijden om zijn plekje in de Bundesliga te behouden. Aan doelman Koen Casteels heeft dat alvast niet gelegen. Dat is wel het minste wat je kan concluderen als je de spelersbeoordelingen van het Duitse gerenommeerde voetbalblad Kicker erbij neemt. Daarin komt Casteels erg goed uit de verf. In Kicker krijgen alle spelers per wedstrijd een quotering tussen 1 en 6. Daarbij staat 1 voor een glansprestatie en 6 voor een vreselijke wedstrijd. Casteels scoort over 34 wedstrijden een gemiddelde van 2,72. Daarmee is hij de beste doelman van de Bundesliga. Timo Horn van FC Keulen en Jiri Pavlenka van Werder Bremen delen de tweede plek met een gemiddelde van 2,76.

Maar er is meer. Als je de gemiddeldes van alle spelers erbij neemt, moet Casteels in de hele Duitse competitie maar twee spelers laten voorgaan. Middenvelder Lars Bender van Leverkusen haalt met 2,65 het beste gemiddelde en verdediger Naldo van Schalke 04 blijft Casteels ook nog voor met 2,66, maar de derde plek is voor de doelman van Wolfsburg. Alle 212 andere spelers die beoordeeld werden, haalden een lager gemiddelde. Zo blijft Casteels onder meer kleppers als Lewandowski (4de met 2,73) en Mats Hummels (6de met 2,76) voor.

Het duidt er op dat Casteels op een ijzersterk seizoen kan terugblikken en dat wekt uiteraard interesse op van andere clubs. Zo kwam Arsenal bij hem uit. De hoofdscout van de Gunners Sven Mislintat hield onze landgenoot uitvoerig in de gaten. Bij Arsenal zijn ze niet helemaal tevreden over Cech en Ospina en daarom overwegen ze om een extra doelman aan te trekken. Casteels is één van pistes die de Londense club bewandelt. Alleen is het nog afwachten of de interesse ook in een transfervoorstel uitmondt. Zo heeft Arsenal ook interesse in Jan Oblak (Atletico Madrid) en Bernd Leno (Leverkusen). Casteels prijkt met andere woorden op een lijstje met interessante namen.