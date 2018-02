Carrasco tekent voor zes jaar bij Dalian Yifang en zal er jaarlijks tien miljoen euro gaan verdienen Redactie

26 februari 2018

17u38 38 Buitenlands Voetbal Het is zover: Yannick Carrasco ruilt Atlético Madrid in voor een Chinees avontuur bij Dalian Yifang. Atlético heeft het akkoord wereldkundig gemaakt via Twitter, morgen reist onze landgenoot al af naar China.

Dalian Yifang telt 30 miljoen euro neer voor Carrasco, plus de obligate 24 miljoen euro taks. AS Monaco, de ex-club van de flankaanvaller, heeft wel nog recht op 25%. De 24-jarige Rode Duivel tekent een contract voor zes jaar en zou zelf netto zo'n 10 miljoen per jaar vangen bij de promovendus.

De 24-jarige Carrasco werd in juli 2015 door Atletico overgenomen van AS Monaco, dat hem in 2010 bij de jeugd van Racing Genk wegplukte. De winger speelde 124 wedstrijden voor Atlético. Hij scoorde daarin 23 goals en gaf 17 assists. Carrasco wordt de tweede Rode Duivel in de Chinese Super League. Axel Witsel speelt voor Tianjin Quanjian, dat afgelopen seizoen op de zesde plaats eindigde.

Noémi Happart, de vrouw van Carrasco, heeft via haar Instagram al gereageerd op de transfer. "Gelijk waar de diamant zich bevindt, hij zal nooit stoppen met schitteren. Altijd aan je zijde, mijn kampioen", zo stond er te lezen op haar verhaal. Ook Axel Witsel, de eerste Rode Duivel in China, heeft al aangegeven dat zijn maatje meer dan welkom is in China.

Welcome to China @CarrascoY21 🇧🇪🇨🇳✊🏽 & @nicogaitan 👏🏽👏🏽

Bienvenue en Chine! 👌🏽👌🏽 pic.twitter.com/wzhAWaK89j Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

Niet Torres, wél Gaitán zal hem vergezellen

Naast Yannick Carrasco verkast ook Nicolás Gaitán naar Dalian Yifang. Voor de 30-jarige Argentijn, die er een contract voor drie seizoenen voorgeschoteld krijgt, zou de club een bedrag van 18 miljoen euro neertellen. Dat betekent dus dat Fernando Torres niet naar China verkast, aangezien Chinese clubs slechts drie buitenlanders in hun kern mogen hebben. Eerder tekende de Portugees José Fonte bij Dalian Yifang.

De transfermarkt in China sluit woensdag om 17u, dit weekend gaat het nieuwe seizoen van start. Carrasco & co trappen hun campagne zaterdag af tegen Shanghai SIPC, dat onder meer Hulk in de gelederen heeft.

Acuerdo con Dalian Yifang para el traspaso de @CarrascoY21 y @nicogaitan.

¡Buena suerte en vuestra nueva etapa! ¡Gracias, Yannick y Nico!

➡ https://t.co/hgRR8ENHTU

➡ https://t.co/f3nPNREaIw pic.twitter.com/L6CBMePFkF Atlético de Madrid(@ Atleti) link