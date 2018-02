Carrasco naar China gevlogen, met volle steun van moeder Carmen: "Voor het geld? Ik weet beter" Pieter-Jan Calcoen

28 februari 2018

06u00 53 Buitenlands Voetbal Yannick ­Carrasco (24) vloog ­gisteren naar China om aan te sluiten bij zijn nieuwe club Dalian Yifang. Ook mama ­Carmen (45) zal haar vliegmijlen nu verveelvoudigd zien. "Dat maakt niet uit." Wat wel telt, is het geluk van haar zoon. "Voor het geld naar China? Ik weet beter."

Tien miljoen euro netto per seizoen verdienen, zes jaar aan een stuk, met als keerzijde de reële angst dat hij zich sportief begraaft: dat is, kort samengevat, de overgang van Yannick Carrasco naar ­Dalian Yifang FC in China. En dus barstte de controverse op sociale media onvermijdelijk los. Met de term 'geldspeler' als rode draad — ’t zijn natuurlijk wel héél veel bankbiljetten ineens.

Middenin die hectiek: Carmen Carrasco, moeder, beste vriendin en vertrouwenspersoon van Yannick in één. De band tussen de twee is extreem sterk.

