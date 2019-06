Carrasco krijgt na excuses en omdat winst een must is nieuwe kans in China GVS

29 juni 2019

14u18 0 Buitenlands voetbal Gaan liggen is de storm nog niet helemaal, maar Yannick Carrasco staat op dit moment wel opnieuw aan de aftrap bij zijn Chinese club Dalian Yifang. Het nummer elf uit de hoogste klasse staat amper twee stuks boven de degradatie en heeft de drie punten tegen rechtstreekse concurrent Beijing Renhe broodnodig. Enter Carrasco, met zeven goals in tien matchen nog steeds de sterspeler van Yifang.

Toen hij er vorige week na zijn schorsing niet bij was, speelden zijn ploegmakkers slechts gelijk tegen de hekkensluiter. Coach Cui Kangxi besefte gisteren op zijn persconferentie dan ook dat er straks maar beter kan gewonnen worden. Daarom rekent hij op de Rode Duivel. “Ik hoop op een goede mentaliteit van mijn jongens. Carrasco bereidde zich intensief voor op deze match. Hij staat er nu.” Vorige week zei Kangxi nog dat onze landgenoot mogelijk nooit meer voor Dalian Yifang in actie komt, maar dat was dus vóór de troosteloze draw van vorig weekend.

Vorige week kreeg Carrasco de wind van voor. Na een gemiste match tegen Hebei en een blijvende negatieve houding was de maat vol voor het bestuur. Hij kreeg een boete, was niet meer welkom op het trainingscomplex en kreeg drie dagen de tijd om zich te excuseren. Volgens Chinese media gebeurde dat laatste, maar is de relatie tussen Carrasco en z’n ploegmaats nog steeds niet helemaal in ere hersteld. Met een goede prestatie vandaag kan hij zich mogelijk opnieuw in hun harten voetballen.