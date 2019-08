Carrasco helpt Dalian Yifang met knap afstandsschot aan zege Redactie

02 augustus 2019

17u10 0 Buitenlands voetbal Dalian Yifang heeft op de 21ste speeldag van de Chinese Super League de volle buit gepakt bij Chongqing Lifan. Dalian Yifang won de partij, na een nieuwe treffer van Yannick Carrasco, met 1-3.

Rondon (38. en 63.) trof tweemaal raak voor Dalian Yifang, met tussendoor de goal van Carrasco (59.). Fernandinho Silva (43.) prikte tegen voor de thuisploeg. Het is voor de Belg al de veertiende treffer dit seizoen.

Mousa Dembélé kwam bij Guangzhou R&F iets over het uur in het veld in de 2-2-draw tegen Jiangsu Suning. Dalian Yifang staat met dertig punten op de zesde stek, Guangzhou R&F (25 ptn) volgt als negende.