Carrasco helpt Chinese ploeg met knappe goal aan verlengd verblijf in Chinese Super League TLB

11 november 2018

09u55 1 Buitenlands Voetbal Yannick Carrasco moet niet in de Chinese tweede klasse gaan voetballen. Daar heeft de winger zonet zelf voor gezorgd. Carrasco scoorde voor zijn club Dalian Yifang een knappe goal tegen Changchun Yatai op de laatste speeldag van de Chinese Super League. Yifang won met 2-0 en en eindigt het seizoen daardoor op de elfde plaats. Het Shanghai SIPG van de Brazilianen Oscar en Hulk was al zeker van de titel.

Dalian Yifang stond er voor het begin van de laatste speeldag nochtans het slechtst voor. Van scoren in de Champions League-finale naar de Chinese tweede klasse? De kans bestond voor Carrasco, maar ze werd geen realiteit. In de eerste helft opende de Colombiaanse spits Duvier Riascos de score en voorbij het uur maakte Carrasco er 2-0 van. De Rode Duivel, opgeroepen voor de Nations League-duels tegen IJsland en Zwitserland, kwam naar binnen vanaf links, dribbelde heerlijk en deed de netten dan trillen met een overhoeks schot. De goal verschafte Yifang, vorig seizoen nog maar gepromoveerd, zekerheid over de redding.

Que golaço do Yannick Carrasco. Protegiu de Tan Long, driblou Jiang Zhe e finalizou sem chances para o goleiro.

Kind van de rekening was uiteindelijk Changchun Yatai, de ploeg die verloor tegen Carrasco en co. De bekendste namen op de loonlijst bij Yatai zijn Lasse Vibe en de Pool Adrian Mierzejewski, maar of dat nog lang het geval zal zijn...

De 1-0 van Riascos:

Nico Gaitán cobra falta, Qin Sheng desvia na primeira trave e Duvier Riascos completa para o fundo das redes.