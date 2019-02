Cardiff wil transfersom Sala betalen als het daar contractueel toe verplicht blijkt GVS

12 februari 2019

20u19

Bron: Belga 2 Buitenlands Voetbal Mehmet Dalman, voorzitter van Premier League-club Cardiff City, zegt dat zijn club bereid is de transfersom van zeventien miljoen euro voor de overleden Emiliano Sala te betalen. Als tenminste aangetoond kan worden dat Cardiff daar contractueel toe verplicht is ten aanzien van Nantes, de ex-club van de verongelukte Argentijn.

Sala kwam om het leven in een vliegtuigcrash, onderweg van zijn vorige voetbalbestemming Nantes in Frankrijk naar Cardiff in Wales. Daar had de aanvaller tijdens de wintertransferperiode getekend voor een recordbedrag van zeventien miljoen euro. De afgelopen weken rees de vraag of Cardiff die som nog moet betalen nu Sala verongelukt is.

Nantes liet al verstaan dat het de transfersom nog altijd verwacht, en Dalman vertelde vandaag aan de BBC dat Cardiff eventueel bereid is om daarin mee te gaan. "Als we contractueel verplicht zijn om te betalen, doen we dat natuurlijk", aldus de Cardiff-voorzitter. "Wij zijn een respectvolle club. Maar als we wettelijk niet verplicht zijn, is het mijn taak om dat verder te onderzoeken. Dat is wat we nu aan het doen zijn. We zijn nog in de fase van informatieverzameling. Eens er voldoende duidelijkheid is, zullen we samenzitten met Nantes en een oplossing uitwerken.”

Stoffelijke resten worden vrijdag naar Argentinië gerepatrieerd

Het stoffelijk overschot van Sala zal vrijdag naar Argentinië worden overgevlogen. Daar zal hij in zijn geboortestad Progreso een laatste rustplaats krijgen. “Het lichaam van Emiliano zal vrijdag in Progresso aankomen”, bevestigde burgemeester Julio Muller na een onderhoud met de familie van de verongelukte voetballer. De lijkkist zal met een vlucht van British Airways naar de luchthaven van Ezeiza nabij Buenos Aires worden overgebracht. Van daaruit gaat het richting Progreso, waar hij zal worden begraven, zo’n vier weken na de fatale vlucht tussen Nantes en Cardiff.