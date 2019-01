Cardiff-coach dacht aan stoppen na verdwijning Sala: “Het was onmogelijk om te slapen” XC

28 januari 2019



Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Cardiff-trainer Neil Warnock heeft er na de verdwijning van Emiliano Sala aan gedacht om zijn ontslag in te dienen. "Het was een traumatiserende week. 24 uur op 24 ben je bezig met de vraag of het nog wel zin heeft om door te gaan", verklaarde de 70-jarige Engelsman.

"Het was onmogelijk om te slapen. Ik zit al veertig jaar in het voetbal en dit was met grote voorsprong de zwaarste week in mijn loopbaan. Het was traumatiserend en dat is het nog steeds. Ik heb ook met een psycholoog gepraat. Dat was nodig. Ik moet mijn spelers motiveren, maar wie motiveert de motivator? Als ik bij de jongens ben, houd ik me sterk, ben ik alleen thuis, kan ik aan niets anders denken. Wellicht heeft het mij harder geraakt omdat ik hem de jongste weken regelmatig sprak. Ik ben zelf naar Frankrijk gegaan om hem te overtuigen naar hier te komen."

Emiliano Sala ruilde Nantes voor Cardiff voor 15 miljoen pond (17,3 miljoen euro), een record voor de Welshe club. Nadat hij in Nantes afscheid genomen had van zijn ploegmaats, vloog hij naar Wales in een privé-vliegtuigje. Dat verdween vorige week maandag boven zee van de radar. Een grootscheepse zoekactie naar de Argentijnse spits en de Britse piloot van het vliegtuig leverde niets op en werd donderdag stopgezet.

Dinsdag speelt Cardiff op het terrein van Arsenal zijn eerste wedstrijd sinds de verdwijning van Sala. De spelers zullen daarbij als eerbetoon een gele narcis, een Welsh symbool, dragen. "Van de minuut dat hij voor ons tekende en ons kwam groeten, was hij een deel van het team", zegt verdediger Sol Bamba. "Het was voor iedereen een zware week, we zijn hier erg door aangedaan. Ik heb nooit eerder meegemaakt dat het in een kleedkamer zo stil en triest was. Dit is een menselijk drama, als je een mens bent, raakt het je."