Cardiff City stelde Sala commerciële vlucht voor, maar de voetballer weigerde en koos voor éénmotorig vliegtuigje. “Een waanzinnig plan”, zeggen luchtvaartexperts Peter Luysterborg

23 januari 2019

14u51

Bron: Daily Mail/Blick 0 Buitenlands Voetbal Heeft Emiliano Sala het onheil over zichzelf afgeroepen? Het lijkt helaas van wél. Mehmet Dalman, voorzitter van Cardiff City, beweert vandaag dat de Welshe club zijn nieuwste aanwinst had voorgesteld om de vlucht tussen Nantes en Cardiff voor hem te regelen. De aanvaller wees het aanbod echter af en koos voor een éénmotorig vliegtuigje. Een waanzinnig plan, volgens luchtvaartexperts.

Als het van Cardiff City had afgehangen, was Emiliano Sala helemààl niet vertrokken met de Piper Malibu, een éénmotorig vliegtuigje dat de 28-jarige spits mogelijk de dood heeft ingejaagd. “We vroegen Sala of wij de nodige maatregelen moesten treffen voor zijn vlucht van Nantes naar Cardiff”, zegt Dalman. “Dat zou een commerciële vlucht zijn geweest. Hij weigerde ons aanbod en zei dat hij zelf de nodige schikkingen ging treffen. Ik kan nu niet zeggen wie de vlucht heeft georganiseerd, want ik weet het niet. Maar het was zeker Cardiff City niet.”

Sala nam met zijn keuze voor de Piper Malibu een zwààr risico, bevestigen enkele luchtvaartexperts. Met het toestel gebeurden er in de luchtvaartgeschiedenis al 55 dodelijke ongevallen, waarvan 24 alleen al sinds het jaar 2000. Een huiveringwekkende balans, zegt Alastair Rosenschein, een gewezen piloot. “De overtocht tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met een éénmotorig toestel maken, is sowieso een riskante onderneming. Het proberen in de winter en bij nacht, is nog gevaarlijker. De kans is reëel dat het vliegtuigje met ijsvorming te maken heeft gehad. In feite is het gekkenwerk om met zo’n toestel in deze omstandigheden zulke tocht te ondernemen. Als je motor uitvalt, beland je in het water. Met de Piper Malibu gebeurden al meer dan 160 zware ongevallen, waarvan 55 met fatale afloop. Een enorm aantal voor een vliegtuigje met een vrij laag productiecijfer.” (lees hieronder verder)

Ook vanuit Argentinië, het thuisland van Emiliano Sala, sijpelen echo’s door die wijzen op de risicovolle onderneming van de voetballer. “Het is waanzin om de tocht over het Kanaal ‘s nachts en bij slecht weer met een éénmotorig vliegtuig te doen”, zegt luchtvaartexpert Jorge Polanco. “Het is een geweldig vliegtuigje, maar het is niet gemaakt voor slecht weer. Met de huidige winterse omstandigheden kan ijsvorming de motor aantasten en dan is het gedaan met je. Ik begrijp niet wie Sala ervan overtuigd heeft om aan boord te stappen van zulk toestel.”