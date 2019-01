Cardiff City krijgt geen extra tijd om nieuwe spits te zoeken: “De transferdeadline geldt voor iedereen, zei de Premier League” Peter Luysterborg

24 januari 2019

14u49

Bron: The Independent 0 Buitenlands Voetbal Cardiff City krijgt geen extra tijd om een nieuwe spits aan te trekken. De Welshe club haalde vorig weekend Emiliano Sala voor een recordbedrag van 17 miljoen euro weg bij FC Nantes. Twee dagen na de ondertekening van zijn contract geraakte de Argentijnse spits vermist, nadat hij met een privévliegtuigje wellicht in zee stortte. Cardiff City, in een verwoede degradatiestrijd gewikkeld, moet echter niet op genade rekenen in zijn zoektocht naar een alternatief voor Sala.

Volgende week donderdag sluit de wintermercato ook in de Premier League zijn deuren. Wie nog een extra speler wil aantrekken, zal er dus snel moeten bij zijn. De deadline geldt ook voor Cardiff City, ondanks het drama (en het sportieve verlies) dat de club begin deze week overkwam. Dat vernam het bestuur van de zwaar getroffen club na een onderhoud met de Premier League.

“We hebben met de Premier League gesproken over onze situatie”, zegt Ken Choo, CEO van Cardiff City, aan Talksport. “We hebben hen duidelijk gemaakt dat het moeilijk is om op acht dagen tijd een nieuwe spits te vinden. Weet je, we hebben er maanden over gedaan om Emiliano binnen te halen. We gingen hem scouten, we praatten diverse keren met zijn zaakwaarnemer... Het duurde een tijdje, maar vorige zaterdag was de deal eindelijk rond. En dan gebeurt dit. De Premier League heeft naar ons geluisterd, maar aan de deadline van volgende donderdag wordt niet geraakt. De bottom line is dat de regels voor iedereen moeten gelden.”

Ken Choo en zijn medewerkers staan dus voor een zo goed als onmogelijke opgave in hun zoektocht naar een alternatief voor Sala. Bovendien zegt de CEO momenteel wel andere zorgen aan zijn hoofd te hebben. “Sinds maandag moet ik drie of vier jobs tegelijk doen. Eerst en vooral is er de bekommernis om het lot van Emiliano en de zorg voor zijn familie. We proberen zijn naasten zoveel mogelijk te helpen en informatie te verstrekken. Daarnaast moeten we als club dit drama zo goed mogelijk trachten te verwerken. Ik praat dagelijks met de spelers, met de technische staf... Fysiek en mentaal zijn het zware dagen. De Premier League begrijpt dat we het allemaal enorm moeilijk hebben. Maar een uitstel van de transferdeadline konden we niet bekomen.”