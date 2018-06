Cantona spot over karatetrap bij terugkeer op Old Trafford: "Ik deed veel beter, ik sprong in de tribune om een hooligan te schoppen" MDB

10 juni 2018

23u13

Bron: Manchester Evening News 0

'King Eric' was weer op zijn grondgebied. Voor een wedstrijd voor het goede doel keerde Eric Cantona terug naar Old Trafford, daar waar hij voor Manchester United tussen 1992 en 1997 furore maakte. Op, maar zeker ook naast het veld. Denk maar aan de karatetrap die de Franse ex-voetballer uitdeelde aan een supporter in de tribune. Cantona fungeerde voor de wedstrijd, die de naam Soccer Aid kreeg, als trainer maar viel ook in voor Yaya Touré.

Voor de partij werd hem nog gevraagd of hij net als trainer José Mourinho enkele jaren geleden bij de benefietwedstrijd het veld zou oplopen om de spelers te tackelen. "Ik deed veel beter dan dat. Ik sprong in de tribune om een hooligan te schoppen", vertelde Cantona met een uitgestreken gezicht. In 1995 kookte het potje van Cantona over nadat hij rood kreeg in een partij tegen Crystal Palace. Wanneer hij de kleedkamers opzocht, deelde hij eerst nog een karatetrap uit aan een supporter van de tegenstrever.

Cantona! not a care in the world!🙈😂 pic.twitter.com/gxhYcRAmA9 James William Hook(@ hookjameshook) link