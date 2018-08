Camps: "De VAR speelt nu kroonjuweel van de videogekte. Ik noem het vervreemding" Hugo Camps

30 augustus 2018

Udinese-middenvelder Rolando Mandragora heeft een wedstrijd schorsing gekregen in de Serie A vanwege godslasterlijke opmerkingen tijdens de partij tegen Sampdoria. Het misdrijf werd door een liplezer vastgesteld.

Liplezer: proef het woord en probeer het te associëren met voetbal. Mij lukt het niet, bij de gedachte alleen al ga ik in een stuiplach. Ik weet dat voetbal een volière is geworden met exotische vogels als de VAR en reglementen die elk cabaret overstijgen, maar liplezers gaan me iets te ver. De lippen doen er niet toe bij het rollen van de bal.

