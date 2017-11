Camps: "Bij Antwerp zou Peter Bosz naar de eeuwige jachtvelden zijn gestuurd" Hugo Camps

06u00

Ik herinner me in eigen land geen derby die op 4-4 eindigde. Dat zijn cijfers voor zaalsporten, niet voor voetbal. Het overkwam afgelopen weekend Borussia Dortmund. In minder dan een half uur stond het 4-0 in de Kohlenpott. Eeuwige rivaal Schalke 04 werd compleet weggespeeld. Coach Peter Bosz glunderde zijn kale kop al in brons.

