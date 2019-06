CAF laat terugwedstrijd finale Champions League op neutraal terrein herspelen Redactie

05 juni 2019

20u52

Bron: Belga 2 Buitenlands voetbal De Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF heeft beslist de terugwedstrijd van de finale in de Afrikaanse Champions League tussen het Tunesische Espérance Tunis en het Marokkaanse Wydad Casablanca na afloop van de Africa Cup (21 juni-19 juli) op neutraal terrein te laten herspelen, zo maakte de CAF bekend.

Espérance haalde het vorige vrijdag in de Tunesische havenstad Radès met 1-0 van Wydad Casablanca, nadat de heenwedstrijd in Marokko op een 1-1-gelijkspel was geëindigd. De wedstrijd in het olympisch stadion van Radès eindigde echter in chaos. Na een doelpunt van Mohamed Youcef Belaïli (42.) stond de thuisploeg 1-0 voor, toen de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama de gelijkmaker van Walid El Karti afkeurde voor buitenspel.

Toen de ref weigerde om de videoref - volgens de Franse rechtenhouder beIn Sports werkte het VAR-systeem niet - te raadplegen betreffende de fase, stapten de spelers van Wydad furieus van het veld. Anderhalf uur later weigerden ze nog steeds om verder te spelen en dus floot Gassama de wedstrijd definitief af om Espérance tot winnaar uit te roepen. De Afrikaanse Voetbalconfederatie bevestigde even later de 1-0 eindstand op Twitter. Bij de thuisploeg speelde Anice Badri (ex-Moeskroen) de hele wedstrijd.

"Omstandigheden zorgden ervoor dat de wedstrijd geen normaal verloop kende", bekende de raadgever van CAF-voorzitter Hédi Hamel woensdag na een Uitvoerend Comité in de Franse hoofdstad Parijs. "Daarom moet de wedstrijd herspeeld worden op neutraal terrein, dus niet op het Tunesische grondgebied. Een datum moet nog vastgelegd worden. In tussentijd moet Espérance de trofee en de medailles teruggeven.”